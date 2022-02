Date de sortie de la saison 2 de Rudra, distribution, histoire, regarder sur Disney +

La date de sortie de la saison 2 de Rudra sera annoncée prochainement. Rudra est un personnage qui vit à la périphérie des ténèbres. La saison 2 de Rudra est une prochaine série Web de thrillers policiers indiens sur Hotstar Specials en langue hindi, mettant en vedette Ajay Devgn et dont la première sera diffusée sur Disney plus Hotstar en 2022. Cet article vous expliquera tous les détails de la date de sortie de la saison 2 de Rudra.

Date de sortie de la saison 2 de Rudra

Date de sortie de la saison 2 de Rudra : La série Web Rudra the Edge of Darkness Saison 2 n’a pas encore été annoncée. Restez à l’écoute de The Beyond News pour plus d’informations sur la série Web Rudra the Edge of Darkness Saison 2.

Cependant, la bande-annonce tant attendue de la série vient d’être dévoilée. La date de sortie a été fixée au 4 mars 2022. Il devait sortir en février. Mais ne vous inquiétez pas, car nous vous tiendrons au courant de toutes les dernières nouvelles et informations sur ce thriller passionnant, nous sommes heureux d’annoncer qu’il commencera à être diffusé le 4 mars 2022. Bien que le thriller ait été révélé en dernier année, sa date de sortie a finalement été fixée au 4 mars.

Continuez à revenir pour en savoir plus sur la date de sortie de la saison 2 de Rudra. Restez à jour avec nous pour plus d’informations sur la série Web Rudra Season 2 Date de sortie.

Casting de la saison 2 de Rudra

Voici la liste des acteurs de la série Rudra :

Ajay Devgn en tant que DCP Rudraveer « Rudra » Singh

Esha Deolas Shaila Addagatla

Raashi Khannaas Dr Aliyah Choksi

Atul Kulkarni

Ashwini Kalsekaras Commissaire Deepali Handa

Ashish Vidyarthi

Milind Gunaji

Luc Kenny

Vikram Singh Chauhan

Hémant Kher

Saad Chaudhary

Selon les rumeurs, Ajay Devgn jouerait dans le remake indien en avril 2021, et plus tard ce mois-là, Disney + Hotstar a confirmé la nouvelle avec une commande de série. Esha Deol a été annoncée comme la principale dame en juillet 2021. Raashi Khanna, Atul Kulkarni, Ashwini Kalsekar et Ashish Vidyarthi ont tous été ajoutés au casting plus tard ce mois-là. Satyadeep Mishra et Tarun Gahlot ont été annoncés comme les principaux acteurs de la distribution en janvier 2022.

Histoire Rudra Saison 2

Cette série dramatique a suivi un policier honnête et travailleur qui a travaillé pour l’une des meilleures unités de crimes graves du pays.

Il paie toujours un prix pour son dévouement et son honnêteté, et ces qualités semblent parfois être plus un fardeau qu’une bénédiction car elles le conduisent inévitablement à être avalé par les ténèbres du crime. Il semble que ce thriller psychologique sera plus excitant et fascinant que prévu. Nous attendons juste la date de sortie de la saison 2 de Rudra.

Regarder sur Disney+ Rudra Saison 2

Sur l’application officielle Hotstar, vous pouvez facilement regarder la série Web la plus récente d’Ajay Devgn sur la date de sortie de la saison 2 de Rudra. Il ne vous reste plus qu’à : Accédez à l’application Disney + Hotstar. Connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe. Après sa publication, recherchez la série Web -Rudra- The Edge of Darkness. Choisissez une série. Commencez par regarder chaque épisode un par un. Profitez de la série Rudra- The Edge of Darkness sur OTT tout en vous relaxant chez vous.

Lire la suite: The Fame Game Saison 2 Date de sortie Netflix, Distribution, Histoire, Regarder en ligne

En savoir plus sur Rudra Saison 2

L’adaptation de la série Web anglaise Luther, Rudra – The Edge Of Darkness. C’est une série dramatique policière psychologique sur un tueur en série qui kidnappe et assassine des gens. Idris Elba a joué dans la première série Luther, qui était aussi un drame policier.

C’est un drame policier sombre en six épisodes avec des scènes de crime sanglantes et des circonstances tumultueuses qui vous mettront sur le bord de votre siège. Le crime sévit dans toute la ville et l’officier Rudra, Ajay, est envoyé pour enquêter. Selon la bande-annonce, il reprend ses responsabilités de flic en tant que détective spécial après une pause, car cette affaire nécessite les compétences de l’officier spécial Rudra.

Rajesh Mapuskar dirige la série, qui présente un casting compétent et capable. BBC Studios India et Applause Entertainment sont les organisations de production, et Sameer Nair est le réalisateur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂