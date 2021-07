Date de sortie de la saison 2 de P-Valley ! Deets intéressants

– Publicité –



P-Valley Saison 2. Le drame qui est apparu l’été dernier comme l’un des drames les meilleurs et les plus appréciés en 2020 était récemment celui qui devait être. Katori Hall a créé les séquences Starz, qui sont basées sur la pièce de Hall, « Pussyval ». Il est actuellement disponible à The Pynk dans une société stressée et dévastée du delta du Mississippi. Oncle Clifford, Nick Annan, est le Bigender.

La première saison extraordinaire prépare le terrain pour le reste de la société et les ouvriers. Cela inclut Brandee Evans, la danseuse étoile de la société. Elle est prête à la névrose elle-même et crée son atelier de danse. L’histoire mène à la conclusion dans laquelle l’oncle Clifford, un assembleur avide, induit l’association en erreur.

Date de sortie de la saison 2 de P-Valley

La saison 1 de ‘P-Valley’ est sortie le 12 juillet 2020 sur Starz, la saison se terminant le 6 septembre 2020. Les huit épisodes de la première saison durent de 51 à 60 minutes.

Voici nos connaissances actuelles concernant la deuxième saison. Le spectacle a reçu le pouces vers le haut pour son deuxième tour le 27 juillet 2020, seulement deux semaines après la première de la première saison. Pourtant, aucune date de sortie officielle n’a été annoncée. Hall s’est adressé à un utilisateur de Twitter le 8 septembre 2020, qui était curieux de savoir quand la saison 2 sortirait. Le créateur de la série a déclaré que l’équipe n’avait pas encore commencé à filmer en raison de COVID-19. Cela « prendrait du temps ».

#PVALLEY #FAQ Malheureusement, avec COVID-19 rendant toujours le tournage difficile, il faudra un certain temps pour se préparer à la production. Nous vous tiendrons tous au courant malgré tout. D’ici là#MaskUpYall https://t.co/bb6vRVzM5L – Salle Katori (@KatoriHall) 8 septembre 2020

Cependant, d’ici mars 2021, Lancer un appel officiel Les comptes Twitter ont révélé que tous les acteurs potentiels doivent être disponibles pour filmer à l’été 2021. Les fans doivent être patients, car le tournage et la post-production prendront un certain temps. Nous pouvons nous attendre à ce que la saison 2 de P-Valley soit diffusée s’il n’y a pas d’autres retards pourrait être fin 2021, voire début 2022. Il y aura dix épisodes dans la deuxième saison, soit deux de plus que la première.

Katori Hall, nominé aux Tony Awards, est un autre nom auquel les fans peuvent s’attendre. Lionsgate a signé un accord pluriannuel avec Hall pour développer et produire des émissions premium scénarisées qui seront diffusées sur plusieurs plateformes de streaming et de câble. L’accord de Lionsgate comprend un fonds pour soutenir les dramaturges noirs. Hall les encadrera tous.

La mise à jour du casting – Qui reviendra?