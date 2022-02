Date de sortie de la saison 2 de Love Hostel, regardez sur Zee 5

La date de sortie de la saison 2 de Love Hostel et les informations à ce sujet ont été décrites ci-dessous dans cet article. Love Hostel est un thriller romantique réalisé par Shanker Raman et produit par Gauri Khan, Manish Mundra et Gaurav Verma sous les bannières de Red Chillies Entertainment et Drishyam Films en 2022. Bobby Deol, Vikrant Massey et Sanya Malhotra jouent dans le rôles clés.

Ahmed et Jyoti ont décidé de passer le reste de leur vie ensemble car ils sont complètement amoureux. Le couple décide de s’installer et de se marier en secret, sachant que leurs sympathisants comme la famille n’approuveront pas car ils viennent chacun d’une religion différente. Ils sont maintenant poursuivis par Vijay Singh Dagar, un mercenaire impitoyable qui ne s’arrêtera pas tant qu’il ne les aura pas localisés et «réparés» à la suite de leur décision.

Date de sortie de la saison 2 de Love Hostel

La date de sortie de la saison 2 de Love Hostel n’est pas officiellement annoncée. Il faudra du temps pour sortir, il a des rumeurs qui seront annoncées plus tard. La date provisoire de la date de sortie de la saison 2 de Love Hostel sortira dans les derniers mois de l’année 2022. Désormais, seule la saison 1 de Love Hostel a été déclarée. Les fans attendent avec impatience que les dates soient officiellement révélées. La date de sortie de la saison 2 de Love Hostel sera bientôt publiée.

Le casting de l’Auberge de l’amour

Bobby Deol comme Vijay Singh Dagar

Vikrant Massey comme Ahmed Shaukeen / Ashu

Sanya Malhotra comme Jyoti Dilawar

Raj Arjun comme DCP Sushil Rathi

Akshay Oberoi comme Diler

Simran Rawal dans le rôle de Babli Dilawar

Où pouvons-nous regarder la saison de l’auberge d’amour ?

Le 25 février 2022, ZEE5 a diffusé le premier épisode de Love Hostel. La bande-annonce a été saluée par The Indian Express, qui a déclaré que le film « promet d’être une histoire d’amour captivante avec une composante criminelle macabre ». La bande-annonce a été nommée l’une des « plus grandes bandes-annonces de 2022 (jusqu’à présent) » par GQ India. La date de sortie de la saison 2 de Love Hostel n’a pas encore été annoncée. La date de sortie de la saison 2 de Love Hostel sera officiellement révélée bientôt.

Aperçu de l’épisode Love hostel

Bobby Deol a également été confirmé pour jouer dans le film. Il hésitait à rejoindre le projet au début. Le scénario a été réécrit par Raman et son équipe dans l’espoir d’attirer l’acteur, qui a consenti à rejoindre le casting après avoir lu la deuxième ébauche. Selon le cinéaste, ces modifications « ont augmenté le quotient émotionnel du film ». Deol a décrit son personnage dans un article publié avant la sortie du film comme « un personnage fascinant avec un voyage tordu », ajoutant que les actions du personnage ont été motivées par quelque chose qui « s’est passé un jour et l’a complètement transformé ». Alors maintenant, il fait tout à sa manière juste. Deol a été obligé de chiquer du tabac dans le scénario du film, ce qu’il a fait.

En raison des agriculteurs locaux qui protestaient contre les lois indiennes sur l’agriculture de 2020, le tournage a été momentanément suspendu. Les agriculteurs ont exprimé leur mécontentement face au manque de soutien de la famille de Deol à la manifestation. Plusieurs autres militants avaient également interrompu le tournage d’un film le mois précédent. Les manifestants ont forcé le tournage à être interrompu une fois de plus avant qu’il ne puisse reprendre. Le tournage s’est terminé le 31 juillet 2021. Sanya Malhotra a déclaré qu’en raison des thèmes et de l’intrigue du film, la création du film était émotionnelle et difficile pour eux tous, et qu’elle avait du mal à dormir pendant le tournage.

