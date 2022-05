Date de sortie de la saison 2 de Gaslit aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

in

De nombreuses personnes du monde entier recherchent la date de sortie de la saison 2 de Gaslit. Après avoir regardé tous les épisodes précédents de la saison 1, tous les fans sont maintenant vraiment ravis de savoir quand la saison 2 va sortir. Pour connaître tous les détails liés à cette saison à venir, les fans s’assoient partout sur Internet. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous découvrirez la prochaine date de sortie de la saison 2 de Gaslit dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison 2 à venir, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Vous pouvez également lire: Tate No Yuusha No Nariagari Saison 2 Episode 10 Date de sortie

Il s’agit d’une série télévisée limitée de thriller politique américain basée sur le podcast Slow Burn de Leon Neyfakh. La série a été réalisée par Matt Ross et son premier épisode est sorti le 24 avril 2022 et après la sortie, il a acquis une grande popularité non seulement en Amérique mais aussi dans différentes parties du monde.

La série tournera autour de la disgrâce du Watergate et se concentrera sur plusieurs histoires inédites, y compris les assistants de Richard Nixon, les fanatiques dérangés et les lanceurs d’alerte qui finiraient par faire réprimer toute l’entreprise. Maintenant, tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de la saison 2 de Gaslit. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Cubicles

Date de sortie de la saison 2 de Gaslit

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de la saison 2 de Gaslit. Jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 2 jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 2 n’est toujours pas confirmée et nous vous suggérons à tous de rester connectés avec cette page car s’il y aura une confirmation officielle, nous vous informerons ici dès que possible .

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

Où diffuser Gaslit?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est Starz. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes, notamment le site officiel de Starz et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Stranger Things

Distribution de la série

Voici le casting de la série.

Julia Roberts comme Martha Mitchell

Sean Penn comme John N.Mitchell

Dan Stevens comme John Dean

Betty Gilpin comme Mo Dean

Shea Whigham comme G.Gordon Liddy

Darby Camp en tant que Marty Mitchell

Allison Tolman dans le rôle de Winnie McLendon

JC Mackenzie comme Howard Hunt

Chris Bauer comme James McCord

Chris Messina en tant qu’agent Angelo Lano

Carlos Valdes comme agent Paul Magallanes

Hamish Linklater dans le rôle de Jeb Magruder

John Carroll Lynch comme L.Patrick Gray

Jordi Caballero comme Eugenio Martínez

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de la saison 2 de Gaslit, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de la saison 2 de Gaslit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂