Date de sortie de la saison 2 de F4 Thailand, où regarder, distributions de retour, nombre total d’épisodes, intrigue

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la prochaine date de sortie de la saison 2 de F4 Thailand, car la première saison de cette émission se terminera la semaine prochaine. Pour cette raison, tous ses fans veulent savoir quand verront-ils la deuxième saison de cette émission à regarder. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous découvrirez la prochaine date de sortie de la saison 2 de F4 Thailand, la confirmation relative à la deuxième saison de cette émission, où la diffuser en ligne, ainsi que d’autres informations relatives à cette émission. Découvrons sans tarder la date de sortie de la prochaine saison de cette série.

F4 Thailand est une émission dramatique télévisée thaïlandaise en cours basée sur la célèbre série japonaise de mangas shōjo Boys Over Flowers de Yoko Kamio. Cette série sert également d’homologue thaïlandais à la franchise de Taïwan, du Japon, de Corée du Sud et de Chine. Patha Thongpan et Aticha Tanthanawigrai sont les réalisateurs de cette émission et elle met en vedette Tu Tontawan Tantivejakul (Tu), Vachirawit Chivaaree (Bright), Jirawat Sutivanichsak (Dew), Metawin Opas-iamkajorn (Win) et Hirunkit Changkham (Nani).

L’émission a commencé à être diffusée le 11 décembre 2021 et, en peu de temps, elle a attiré un large public en Thaïlande et dans d’autres régions. Cette émission parle d’une pauvre fille ordinaire, Gorya, qui résiste et traverse une série d’incidents et de conflits, tombe amoureuse de Thyme, le leader des F4, les jeunes hommes les plus puissants de Thaïlande.

Date de sortie de la saison 2 de F4 Thaïlande

La première saison de cette émission se terminera le 9 avril 2022. Eh bien, ses fans s’interrogent sur la date de sortie de la saison 2 de F4 Thailand. En effet, le show n’est pas renouvelé pour une deuxième saison. Pour cette raison, la prochaine date de sortie de la saison 2 de F4 Thailand n’est pas encore révélée. Nous attendons la confirmation officielle pour obtenir plus d’informations à ce sujet. Les chances sont très moindres que le spectacle soit renouvelé pour sa prochaine saison.

Combien y a-t-il d’épisodes dans F4 Thailand ?

La saison en cours de cette émission compte un total de 16 épisodes. Il n’y a aucune information sur la prochaine saison et il n’est pas possible de supposer le nombre d’épisodes pour cette prochaine saison maintenant.

Où regarder F4 Thaïlande?

La plateforme de streaming originale pour cette émission en Thaïlande est GMM 25. Vous pouvez regarder cette émission sur ce réseau de télévision. Gardez à l’esprit que la disponibilité de ce spectacle sur cette plateforme dépendra de votre emplacement.

Liste de tous les épisodes de F4 Thaïlande

Voici la liste de tous les épisodes de la première saison de cette émission. Il n’y a pas de détails liés aux épisodes de la deuxième saison.

F4 Thaïlande commence L’empreinte de Meteor Le deuxième impact L’avion en papier La porte brisée Le masque de verre La folie des tulipes Les quatre fleurs Le présent parfait L’incident du 1% La machine à remonter le temps L’Expiation La relation scénarisée Le toit de demain L’échiquier Le pays imaginaire À déterminer

Conclusion

En conclusion, nous espérons que vous avez toutes les informations relatives à la dernière date de sortie de la saison 2 de F4 Thailand dans diverses régions, la confirmation officielle de la sortie de la prochaine saison de cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Alors, attendez plus de temps pour connaître le renouvellement de l’émission pour sa deuxième saison. Si vous avez des questions liées à cette série dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous.

