Date de sortie de la saison 2 de Clarkson’s Farm au Royaume-Uni et dernière date de Kaleb Cooper

Croyez-le ou non, mais cela fait six ans que Vitesse supérieure le présentateur Jeremy Clarkson a été renvoyé de la BBC. Depuis, le spécialiste de l’automobile a accueilli Le Grand Tour et La ferme de Clarkson sur Amazon Prime Vidéo.

Clarkson a acheté mille acres de terrain à Chadlington en 2008, qui comprenait Curdle Hill Farm. Plus tard rebaptisé « Diddly Squat Farm », le terrain a été repris par Clarkson en 2019. Le villageois local Howard exploitait auparavant la terre et, à sa retraite, Clarkson a décidé d’essayer de cultiver la terre lui-même.

La première série a été diffusée en juin 2021, les fans attendant avec impatience l’annonce d’une nouvelle saison.

La ferme de Clarkson

Quand sortira la saison 2 de Clarkson’s Farm ?

La première saison de La ferme de Clarkson est sorti le 11 juin 2021. La première série se compose de huit épisodes, d’une durée moyenne de 45 minutes chacun. La date de sortie de la deuxième saison n’a pas encore été confirmée, bien que Jeremy Clarkson ait déclaré qu’il ferait une deuxième saison « En un clin d’œil ». Il a déclaré à 45secondes.fr qu’il avait de bonnes idées pour une autre saison, mais qu’en fin de compte, la décision appartient à Amazon.

Le premier épisode de la série a été enregistré en septembre 2019, 21 mois avant la date de sortie. Cela pourrait suggérer que si la série commence bientôt la production, il pourrait s’écouler un certain temps avant que le tournage et la production ne se terminent pour une saison consécutive. Bien sûr, COVID-19 a signifié que l’émission n’était pas en production pour les périodes de 2021. Cela signifie que nous pourrions voir une deuxième saison plus tôt que prévu.

Amazon Prime Video examinera bien sûr les chiffres d’audience de l’émission, pour évaluer son succès. L’émission est actuellement classée 4,9 étoiles sur Prime Video et 9,3 étoiles sur IDMB. Ces notes signifient que La ferme de Clarkson est actuellement dans la liste des 10 meilleures émissions de télévision sur IDMB, aux côtés de Breaking Bad et Le fil.

Kaleb Cooper sera-t-il dans la saison 2 ?

Kaleb Cooper est le bras droit de Clarkson à la ferme, chargé de former Jeremy sur les tenants et aboutissants du métier d’agriculteur. Kaleb en sait clairement beaucoup plus sur l’agriculture et la gestion des terres, bien que Clarkson soit techniquement son patron à la ferme. La relation dysfonctionnelle qui en a résulté a provoqué des tensions tout au long de la première saison.

Comme il n’y a pas eu d’annonce pour renouveler la série, il n’est pas clair si Kaleb Cooper jouera dans de nouveaux épisodes. Le public semble apprécier la relation de travail du couple, avec un téléspectateur suggérer que Kaleb devrait être un candidat à la saison de Love Island cette année.

Combien d’épisodes y aura-t-il ?

Si l’émission est renouvelée pour une deuxième série, il est probable qu’elle se composera de huit épisodes, similaires à la première série. Les fans semblent aimer la série, illustrant une demande claire pour des épisodes plus longs et une saison globale plus longue dans l’ensemble. Un manque de restrictions COVID-19 pourrait également signifier que le casting de la série pourrait potentiellement augmenter, si Clarkson cherche à élargir ses horizons et à acquérir plus de compétences agricoles.

Où est la ferme de Clarkson ?

La ferme de Clarkson faisait à l’origine partie du domaine Sarsden à Chipping Norton, dans l’Oxfordshire. Il s’appelait auparavant « Curdle Hill Farm », mais Clarkson l’a nommé plus tard » Diddly Squat Farm « . C’était pour indiquer le manque de potentiel et de productivité que la terre a apparemment, en particulier lorsque Clarkson est en charge.

Jeremy Clarkson et sa petite amie Lisa Hogan ont ouvert leur magasin à la ferme en 2020, faisant la publicité de « Incredible food » et « Littéralement les meilleurs hamburgers du monde ». Le mois dernier, des articles suggéraient que la ferme était devenue en quelque sorte une destination touristique. Il semble que des centaines de fans aient afflué sur le site pour tenter de rencontrer le présentateur. Clarkson alors a pris sur Twitter pour s’excuser pour la grande quantité de trafic dans la région, déclarant qu’ils « font tout notre possible pour améliorer la situation ».

