Date de sortie de la saison 2 de Campus Diaries, distribution, lecteur MX, épisode 13

Comme des jeunes partageant leur temps de visionnage avec la série Student Life pour les jeunes. Récemment, Kota Factory, College Romance et bien d’autres reçoivent beaucoup d’amour. La date de sortie de la saison 2 de Campus Diaries est mentionnée ci-dessous dans cet article. Campus Diaries est également aimé par de nombreux téléspectateurs et fait un record à son niveau. Les critiques et les heures de visionnage montrent que les téléspectateurs de toute la région ont adoré cette série. Y aura-t-il une saison 2 pour cette série ? Y aura-t-il l’épisode 13 de la saison 2 ? Que va-t-il se passer ensuite dans la saison ?

Nous sommes ici avec toutes les informations sur cette émission que vous devez savoir sont compilées ci-dessous

Campus Diaries Saison 2 Date et heure de sortie révélées

La date de sortie de la saison 2 de Campus Diaries n’est pas officiellement prévue, mais sa sortie est prévue pour le mois de janvier à février 2023. Récemment, la saison 1 a été basée sur MX Player le 7e de janvier 2021. Il n’y aura pas d’épisode 13 pour la saison 1, elle n’a que 12 épisodes.

Il est disponible gratuitement sur son MX Player officiel. Cette série est disponible en langue hindi et a été filmée dans la région de Chandigarh, Punjab, Inde. Nous savons tous que cette histoire concerne les six personnages principaux de l’Université Excel et cette série regorge de choses que les jeunes veulent. Cela inclut Love Story of One-Sided, Drugs, Ragging et Comedie. Donc si vous ne l’avez pas vu, vous devez aller voir cette incroyable série.

Date de sortie de la saison 2 des acteurs et de l’équipe de Campus Diaries

Jeter Personnages Dur Beniwal Sudheer Kumar Sahore Ritvik Abhilash Saloni Gaur Priyanka Salonie Patel Sushmita Abhinav Sharma Raghav Srishti Ganguli Rindani Sanaa Rajesh Yadav Sablonneux Gulshan Naïn Goldie Pradeep Soni Prof 1 Shubham Tiwari Rahil Sahil Kumar Goon du Sudhanshu Himanshu Khanna Élève Lovekush Le gars de la cantine Ramandep Yadav Prithviraj Ranjan Raj Inquilab Piyush Katal Tomar Chetan Raghav Ronnie Gaurav Nerd Freshie Durga Kamboj Fille fraîche Sayyad Alam Chef Freshie Rohit Bihari Freshie Rajni Bajaj Mme Gupta Manoj Joshi doyen Raaviya Fille modèle Ishroop Kaur Vibha Aryaman Gunjha Pinki Sanjeev Goswami Professeur de sport Ravi Mohan Professeur Khosla Manoj Saha Professeur Vishnu Sanjeev Goswami Professeur de sport Samir Siddiqui Professeur Bhargav Ajay Madhok Professeur Mukhopadhyay Rishab Joshi Jammie Lovekush Le gars de la cantine Akansha Surmatelas Dheeraj Sharma Anuj Pooja Pathak Shruti Kanika Wadhwa Tyagi Vaishali Samir Rehman Akshay Yash

Où regarder Campus Diaries Saison 2 ?

Nous pouvons regarder notre série dramatique préférée Date de sortie de la saison 2 de Campus Diaries sur le site officiel de MX Player. De nos jours, Internet a donné aux téléspectateurs la liberté d’accéder à n’importe quelle série dramatique via divers supports de plates-formes en ligne, de n’importe où et à tout moment. La disponibilité de cette série dramatique sur les plateformes en ligne variera selon la région, nous devons donc vérifier si elle est disponible ou non dans notre pays.

Date de sortie de la saison 2 de Campus Diaries: conclusion

J'espère que vos attentes pour chaque information sur ce drame sont remplies, ce qui est compilé dans notre article ci-dessus. Il y aura donc plus de moments de surprise pour les téléspectateurs lors du compte à rebours de la date de sortie de la saison 2 de Campus Diaries.

FAQ – Date de sortie de la saison 2 de Campus Diaries :

Où regarder Campus Diaries Saison 2 ? Quelle est la date de sortie de la saison 2 de Campus Diaries ? Combien y aura-t-il de saisons dans la saison 1 ?

Toutes les réponses à ces FAQ sont données dans notre article ci-dessus, si vous souhaitez donner votre avis ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à écrire dans la section des commentaires.

