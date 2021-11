Après le grand succès de la saison 1, la date de sortie d’Aarya pour la saison 2 a été confirmée. Le spectacle fait son retour avec plus de frisson, de cupidité et de suspense. Ci-dessous, découvrez tous les détails sur la date de sortie de la saison 2 d’Aarya, l’intrigue, la distribution, où regarder en ligne.

Date de sortie de la saison 2 d’Aarya, intrigue, distribution, où regarder en ligne

La saison 2 d’Aarya est l’une des meilleures émissions à la télévision en ce moment et nous mourons tous d’envie de savoir quand le prochain épisode sortira ! La saison 1 d’Aarya se composait de 9 épisodes et a été diffusée en juin 2020. L’émission a reçu des commentaires si incroyables que les producteurs ont décidé de sortir la deuxième saison beaucoup plus tôt que prévu ! Ce drame psychologique a pris d’assaut nos écrans et c’est probablement l’une des émissions les plus regardées à la télévision.

La saga enchanteresse de la famille Sareen sera de retour avec la saison 2, donnant vie aux événements suivant la saison 1. Avec de nouveaux visages et d’anciens qui se réunissent à nouveau, le voyage d’Aarya retombera forcément dans le même jeu secret, nous faisant remettre en question sa loyauté envers sa famille et sa compagnie.

L’Inde est prête pour la sortie de la deuxième saison de l’émission télévisée policière révolutionnaire Aarya. Le spectacle a été créé l’année dernière avec de grandes attentes et n’a pas déçu; cette année verra encore plus d’action et de drame !

Lire la suite: Ozark Saison 4: Cliquez ici pour en savoir plus

Date de sortie de la saison 2 d’Aarya

La première saison de la date de sortie d’Aarya était mars 2021. Elle est sortie le 3 mars 2021. Après avoir remporté les prix Filmfare OTT bien mérités de la meilleure actrice, Sushmita Sen s’est rendue sur Twitter le 3 mars 2021 pour annoncer la début de la saison 2 d’Aarya.

Le casting d’Aarya travaille dur sur la saison 2 de la série. La date de sortie de la saison 2 d’Aarya a été annoncée et l’émission sortira le 10 décembre 2021.

Casting de la saison 2 de la série Web Aarya

La saison 2 d’Aarya arrive bientôt sur le réseau A & E. Écrit par Kunal Ganjawala, l’étonnante Aarya est une histoire d’amour unique. Cette série est dirigée par Anil Sharma dont les travaux antérieurs incluent des films comme Sangharsh, Border et Gadar. Les acteurs d’Aarya sont Sushmita Sen, Sikandar Kher, Aarti Chhabria, Vikas Khurana, Deepshika Deshpande, Manohar Singh, entre autres.

Sushmita Sen reprendra son rôle d’Aarya Sareen dans la deuxième saison de la série télévisée à succès AARYA, basée sur le livre du même titre. Le premier épisode de ce dernier opus devrait sortir prochainement.

Intrigue de la saison 2 d’Aarya

Alors que la saison 1 se termine dans un cliffhanger, le public apprendra ce qui se passe après l’attaque d’Aarya dans la bande-annonce. Ram Madhvani a ajouté : « Il n’est pas facile de survivre lorsque l’on fuit des gens qui veulent vous tuer.

Aarya fait face à ses pires craintes dans la saison 2 lorsqu’elle risque d’être arrêtée pour un crime qu’elle n’a pas commis. Avec de nouveaux rebondissements qui vous tiennent en haleine, nous souhaitons continuer sur la voie que nous avons tracée pour cette série.

L’actrice Sushmita Sen a mis en lumière le parcours de son personnage dans la deuxième saison de « Aarya ». « La saison 2 ne concerne pas seulement Aarya, une femme forte mais aussi une guerrière. Le nouveau chapitre est une révélation fascinante du personnage et s’est avéré être un énorme apprentissage pour moi en tant qu’acteur », a-t-elle déclaré.

Où regarder la saison 2 d’Aarya en ligne ?

Vous pouvez regarder la saison 2 d’Aarya sur la plateforme OTT, Disney+ Hotstar. L’émission diffusera son premier épisode le 10 décembre 2021. Et j’espère que tous les épisodes seront diffusés le même jour.

Lire la suite: ‘Family Guy’ Saison 20 Episode 9 Date de sortie et spoilers

Donc, il s’agissait de la date de sortie de la saison 2 d’Aarya, de l’intrigue, de la distribution, de l’endroit où regarder en ligne. J’espère que vous aimerez notre approche.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂