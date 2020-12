Date de sortie de la quatrième saison de The Hidden World of Sabrina

Le monde caché de Sabrina est une série originale Netflix créée par Roberto Aguirre Sacasa et mettant en vedette Kiernan Shipka, Ross Lynch et Lucy Davis, entre autres. Bien qu’au départ une cinquième saison devait être réalisée, la production a finalement été annulée et prendra fin en 2020 avec le quatrième opus.

La quatrième et dernière saison de The Hidden World of Sabrina arrivera sur Netflix en décembre pour dire au revoir à l’année de la meilleure façon possible.

Le monde caché de Sabrina prendra fin après trois saisons réussies sur Netflix. La série est un redémarrage de la série télévisée classique, Sabrina: The Teenage Witch. Mais bien sûr, avec Roberto Aguirre Sacasa, Créateur de Riverdale, en tant que showrunner, la série aurait un format plus sombre et un contenu destiné à un public adolescent.

Ross Lynch et Kiernan Shipka dans Le monde caché de Sabrina – Source: IMDb



Dans le premier aperçu officiel du quatrième opus, nous pouvons voir Sabrina Spellman à nouveau en action. Avec Ambrose, Harvey et compagnie, il doit faire face à un danger pas comme les autres lorsqu’une nouvelle guerre se profile.







« Préparez-vous pour une putain de nouvelle année, sorcières », Roberto Aguirre Sacasaa a écrit sur son compte Instagram avec la bande-annonce promotionnelle de la quatrième saison.

Quand la quatrième saison de The Hidden World of Sabrina est-elle diffusée sur Netflix?

La quatrième et dernière saison de The Hidden World of Sabrina aura un total de 8 épisodes. Tous seront disponibles sur le service de streaming le 31 décembre 2020.