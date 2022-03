Date de sortie de la piste 34 OTT, plateforme de streaming, date de sortie en salle, scénario, distributions

Tous les cinéphiles recherchent la date de sortie de Runway 34 OTT car le premier teaser officiel de ce film est sorti il ​​y a un jour et cela les a tous excités pour ce nouveau film. Maintenant, ils veulent tous savoir quand ce film sortira-t-il sur les plateformes OTT. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous découvrirez la prochaine date de sortie de la piste 34 OTT, sur quelles plates-formes OTT vous pourrez regarder ce film à venir, son scénario, tous les acteurs de ce film, ainsi que d’autres informations s’y rapportant. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

Runway 34 est un prochain film indien qui s’inspire d’incidents réels. Le premier teaser de cette prochaine émission dramatique palpitante à indice d’octane élevé est sorti hier, et il a obtenu beaucoup de vues. Les cinéphiles sont prêts à recevoir un autre chef-d’œuvre d’Ajay Devgan. Juste après le succès de la série OTT Rudra, Ajay Devgan est de retour avec une autre surprise. Cette fois, il va être basé sur un incident réel.

Comme vous l’avez vu dans le tweet ci-dessus, ce film va parler de la vérité cachée à 35 000 pieds au-dessus du sol. L’histoire de ce film portera sur le capitaine Vikrant Singh joué par Ajay Devgn et l’incident fatidique qui a tout changé. Amitabh Bachchan a également partagé l’écran de ce film en tant que Narayan Vedant dans sa quête pour découvrir la vérité et sa rencontre mouvementée avec le pilote prodigue.

La bande-annonce de ce prochain film devrait sortir le 21 mars 2022. Même le teaser passionnant de 47 secondes de ce film a excité tous les cinéphiles. Maintenant, ils pourront en voir plus dans sa bande-annonce ce mois-ci.

Date de sortie de la piste 34 OTT

Actuellement, la prochaine date de sortie de la piste 34 OTT n’est pas connue. Nous savons seulement que ce film sortira le 29 avril 2022. Nous vous tiendrons au courant une fois que la date de sortie exacte de la piste 34 OTT sera révélée. Eh bien, vous pouvez vous attendre à ce que la sortie OTT de ce prochain film soit d’environ 30 à 40 jours après la sortie en salles.

Principaux moulages

Voici les principaux acteurs de ce film. En dehors de cela, il existe de nombreux autres acteurs de soutien qui ont parfaitement fait leur travail.

Ajay Devgn

Amitabh Bachchan

Rakul Preet Singh

Boman Irani

Angira Dar

Aakansha Singh

Carry Minati (Ajey Nagar)

Autres détails sur la piste 34

Ajay Devgn est le réalisateur ainsi que le producteur de ce prochain film. Aseem Bajaj (GBCT) est le directeur de la photographie tandis que le chef créatif VFX est Naveen Paul (NY VFXWaala). Dharmendra Sharma (AFVE) s’est chargé du travail d’édition.

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous avez toutes les informations concernant la dernière date de sortie de la piste 34 OTT, où pourrez-vous regarder ce film en ligne, son intrigue, qui sont les acteurs de ce nouveau film, et bien plus encore . Alors, soyez prêt pour ce nouveau film basé sur un incident réel bientôt. Si vous avez des questions concernant ce film à venir, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous vous répondrons pour dissiper tous vos doutes et questions concernant les films et séries.

