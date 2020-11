Date de sortie de la Nike Zoom Kobe 6 « Grinch » révélée

La Nike Zoom Kobe 6 « Grinch » revient plus tôt que vous ne le pensez.

Lorsque les sneakerheads parlent de leur Graal, ils parlent généralement de la chaussure qui s’est échappée. Une sneaker qui a essayé de sortir le jour de sa sortie, mais le battage médiatique était tout simplement trop difficile à surmonter, et ils ont finalement manqué. Les Grails coûtent presque toujours une somme d’argent obscène sur le marché de la revente, ce qui les rend encore plus difficiles à trouver. Pour de nombreux fans de basket Nike, la Nike Zoom Kobe 6 « Grinch » est ce graal exact. C’est une chaussure qui était très difficile à trouver, et maintenant, elle se vend pour des milliers sur StockX. Heureusement, il a été révélé il y a quelques mois que la Nike Zoom Kobe 6 «Grinch» ferait un retour triomphant au début de l’année prochaine. Eh bien, selon Sneaker News, il semblerait que la Nike Zoom Kobe 6 « Grinch » tombe juste à temps pour Noël, le 24 décembre, mieux connu sous le nom de veille de Noël. C’est une nouvelle passionnante pour les sneakerheads car cela signifie que le nouveau Kobe 6 « Grinch » sera là dans un peu moins d’un mois. Pour l’instant, ceux-ci devraient être limités mais, espérons-le, pas aussi limités que la baisse initiale de 10 ans maintenant. Gardez-le verrouillé sur 45secondes.fr car nous nous assurerons de vous apporter toutes les dernières mises à jour à ce sujet. [Via]