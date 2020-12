Date de sortie de la Nike LeBron 8 «Lakers» révélée

La Nike LeBron 8 « Lakers » est la chaussure parfaite pour le début de la saison NBA.

LeBron James et les Los Angeles Lakers se sont lancés dans un tour de victoire au lendemain de leur championnat NBA, bien que maintenant, ils soient déjà de retour au travail alors que la saison NBA commence dans seulement 11 jours. Malgré le peu de repos, LeBron est catégorique sur le fait que son équipe des Lakers peut toujours tout gagner, et les fans sont ravis de voir comment les nouveaux joueurs se marient avec la liste déjà établie. Quant aux approbations de LeBron, elles sont toujours fortes, d'autant plus qu'il fait la promotion à la fois de la Nike LeBron 18, ainsi que du rétro LeBron 8. L'un des coloris LeBron 8 qui a été tease récemment était le modèle violet et or « Lakers » qui peut être vu dans les images officielles ci-dessous. Bien sûr, les fans adoraient cela car ils auront l'air incroyable avec n'importe quel équipement des Lakers que vous pourriez posséder. L'esthétique pourpre et or est toujours une belle touche, et après que LeBron les ait portées pendant la journée médiatique de Laker, le battage médiatique est devenu beaucoup plus palpable. Maintenant, une date de sortie pour ceux-ci a été révélée. Si vous espérez récupérer une paire, vous pourrez le faire à partir du mardi 15 décembre pour 200 € USD. Faites-nous savoir ce que vous en pensez, dans les commentaires ci-dessous.