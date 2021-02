Date de sortie de la deuxième saison de La Danse des lucioles

La danse des lucioles fait du bruit sur Netflix depuis sa première le 3 février: la série mettant en vedette Katherine Heigl et Sarah Chalke Il se positionne comme le plus vu au monde selon Flixpatrol. Les dix chapitres qu’il contient sont convaincants et ont laissé une fin incertaine pour les téléspectateurs qui s’interrogent déjà sur la continuité de l’histoire. Revoyez tout ce que l’on sait sur la deuxième saison!

Le programme créé par Andrew Dabb est basé sur un roman du même nom de l’écrivain Kristin Hannah qui était un engouement pour les ventes dans sa sortie en 2008. Le livre a continué avec l’intrigue et l’auteur a publié en 2013 le deuxième ouvrage intitulé S’envoler. « Un roman émotionnellement complexe et déchirant sur l’amour, la maternité et la perte », est la synose de la publication.







Ce deuxième roman ouvre le jeu aux scénaristes de la production Netflix à de nouveaux épisodes. Cependant, Il est vrai qu’El Baile de las Luciérnagas a modifié des aspects importants de l’adaptation. Par exemple: dans le roman un personnage important meurt, tandis que dans la première saison de la série, non. De plus, certaines parties du livre n’ont pas été racontées à l’écran.

La danse des lucioles



La fin a laissé de nombreuses questions auxquelles il faut répondre dans plusieurs épisodes. La relation changeante entre les protagonistes a jeté plus de questions que de certitudes dans une dernière image où ils se séparent parce qu’ils se battent. L’émission n’a pas encore expliqué ce qui s’est passé pour le couple d’amis à affronter de cette manière et, en outre, il est difficile de penser à une clôture aussi pessimiste pour l’histoire.

Quand la deuxième saison d’El Baile de las Luciérnagas est-elle diffusée sur Netflix?

Généralement Netflix prend les 28 premiers jours après la première pour confirmer le renouvellement de leur série. Par exemple, il a annoncé la deuxième partie de Bridgerton 27 jours après la première. De cette manière et avec le succès du public en faveur, il faudra attendre le 3 mars pour confirmation. Si la suite d’El Baile de las Luciérnagas est signée, les nouveaux épisodes seront tournés en 2021 pour une sortie début 2022.