Date de sortie de la « cinquième et dernière » édition de Call Of Duty: Warzone

Le début de Appel du devoir: La cinquième et dernière saison de Warzone a été confirmée par Activision pour le 24 août. Cela laisse penser que Warzone 2 pourrait bientôt être disponible.

La dernière saison du jeu, surnommée Last Stand et mettant en vedette une ligue de méchants Call of Duty dirigée par Raul Menendez de Black Ops 2, a été révélée sur le site Web du jeu. Khaled Al-Asad du premier Modern Warfare, Gabriel T. Rorke de Ghosts et He « Seraph » Zhen-Zhen de Black Ops 3 apparaissent également dans le jeu.

Cette dernière saison de Warzone expirera probablement en novembre car les saisons de Call of Duty, qui se déroulent simultanément dans Vanguard et Warzone, durent normalement deux à trois mois.

Lorsque Modern Warfare 2 fait ses débuts le 28 octobre, cela correspond à la date de conclusion de Warzone en novembre et, probablement, à la date de première de Warzone 2. La dernière saison de Black Ops : Cold War a duré environ un mois après le lancement de Vanguard.

Naturellement, rien n’a été vérifié, mais rien que cette semaine, il y avait des rumeurs selon lesquelles le film pourrait sortir en novembre. Mais, puisque Warzone 2 sera inclus dans la vitrine Call of Duty: Next le 15 septembre, avec d’autres titres qui sont «l’avenir immédiat de Call of Duty», une annonce officielle ne devrait pas être trop loin.

Parce que la préquelle de Battle Royale a été dévoilée en février, Activision en a très peu dit, déclarant seulement en avril que Warzone 2 « comprend de nouvelles avancées » et serait officiellement révélé cette année.

Dans un article précédent, Modern Warfare 2 sera lancé le 28 octobre, selon un tout nouveau Tweet du compte Twitter autorisé de Call of Duty. Quelques-uns des protagonistes et peut-être la pochette de l’album pour la future suite ont également été évoqués dans le court clip scandaleux.