Date de sortie de la Air Jordan 13 « Hyper Royal » confirmée: Photos

La Air Jordan 13 « Hyper Royal » est enfin presque là.

Il y a eu beaucoup de sorties d'Air Jordan cette année et maintenant que nous sommes en décembre, Jordan Brand cherche à amplifier les choses et à terminer l'année en beauté avant de plonger profondément en 2021. Il y a beaucoup de sorties de drogue prévues pour ce mois-ci. , en particulier lorsqu'il s'agit de certaines des silhouettes les plus classiques de la bibliothèque Jumpman. La Jordan 13 fait partie de ces plans, et aujourd'hui, la marque a dévoilé les photos officielles du coloris « Hyper Royal ». Si vous êtes fan du modèle classique « Bred », alors cette nouvelle offre devrait vous être familière. La seule différence ici est que le garde-boue en daim rouge et le talon arrière sont remplacés par une belle nuance de bleu royal. Cet échange de couleur bleu contre rouge a été fait sur de nombreuses silhouettes Air Jordan dans le passé, il est donc logique que cela arrive également à la Jordan 13, qui a reçu une tonne d'offres exceptionnelles cette année. Pour ceux qui les attendaient, vous pourrez enfin en faire une paire le samedi 19 décembre lorsque ceux-ci chuteront à 190 € USD. Dites-nous ce que vous en pensez, dans les commentaires ci-dessous.