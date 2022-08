Date de sortie de Kung Fu Panda 4

in

Juste au cours de la semaine où un film très similaire est arrivé dans les salles, le chien samouraïDreamworks a confirmé quand la quatrième partie de cette saga sera vue.

©NetflixKung Fu Panda: The Dragon Warrior était la dernière production de la saga à être vue.

Cette semaine, images sony créé un film d’animation qui a rappelé à beaucoup Kung Fu Panda. Il s’agit d’une production intitulée Chien samouraï : la légende de Kakamuchodont nous vous donnons notre avis dans cet article. Quelques jours seulement après ce lancement, Dreamworks a été surpris d’une annonce quelque peu inattendue : la production mettant en vedette Jack Black aura un quatrième volet qui prolongera cette saga née en 2008.

Du compte officiel Twitter de Travaux de rêve, la nouvelle a été publiée dans laquelle aucun détail lié à l’intrigue n’a été révélé, dont nous apprendrons plus d’informations au cours des prochains mois. C’est un projet qui, probablement, a déjà commencé à fonctionner puisque l’annonce a eu lieu moins de deux ans avant la date de sortie stipulée pour Kung Fu Panda 4.

Quand peut-on voir le prochain film ? Kung Fu Panda? En 2024. Le compte officiel de Travaux de rêve fait une publication avec une affiche dans laquelle vous pouvez voir Po le panda joué par Jack Black, effectuer une pose de karaté tout en tenant une perche de bambou dans l’un de ses bras. Là, la date est révélée, le 8 mars 2024, ainsi que les initiales. KFP4qui font allusion à ce que sera cette production, dont il n’a pas été révélé s’il y aura un sous-titre plus descriptif ou non.

« C’est le moment que tout le monde attendait »ils ont écrit du compte de Travaux de rêve, faisant un jeu de mots avec le numéro 4 qui fait allusion au prochain film de cette franchise de plus d’une décennie de vie. La publication faite par l’étude derrière Shrek (qui comptait également quatre longs métrages auxquels il faut ajouter les retombées du Chat Botté) comptait environ 37 000 retweets entre ceux qui ont publié le message tel quel et ceux qui l’ont partagé avec un commentaire supplémentaire, ainsi que reçu plus de 137 000 aime.

+L’univers de Kung Fu Panda sur Netflix

En plus de ce quatrième film dans lequel Travaux de rêve travaille à étendre l’univers de Kung Fu Panda il convient de préciser qu’une série doit être ajoutée qui peut être vue à travers Netflix. La nouvelle était tombée Journée nationale des pandas aux États-Unis, au mois de mars. L’histoire s’intitulait Kung Fu Panda : Le Guerrier Dragon. Dans cette aventure, Pô affrontera deux fouines qui cherchent à s’emparer d’armes mythiques à travers le monde. Le panda protagoniste sera accompagné d’un nouveau personnage, un gentleman anglais qui l’accompagnera dans une production qui a duré 11 épisodes.

