Date de sortie de FreakAngels, l’anime le plus attendu de Crunchyroll

Les services de streaming progressent à pas de géant, mais il y en a un qui a trouvé sa place avec des millions d’adeptes pour un type de contenu spécifique et c’est Croquant. Cette plate-forme est déjà devenue la principale considération pour les utilisateurs lors du choix d’une série de anime, puisque parmi sa bibliothèque vous trouverez les titres les plus importants d’aujourd’hui, tels que Shingeki no Kyojin ou Kimetsu no yaiba. Mais ils ouvriront aussi les portes d’un autre spectacle très attendu.

On parle de Anges bizarres, l’adaptation du webcomic créé par le scénariste Warren Ellis et le dessinateur Paul Duffield. La première édition de la bande dessinée est publiée chaque semaine depuis le 15 février 2008 via Avatar Press, après l’avoir annoncé un an plus tôt lors de la Convention internationale de la bande dessinée de San Diego. Il a été nommé l’un des 50 meilleurs romans graphiques sans super-héros par Rolling Stone, a remporté le prix Eagle Award de la « bande dessinée préférée sur le Web » en 2010 et 2012 et a été nominé au British Fantasy Award.

De quoi s’agit-il? Cela dit son synopsis officiel: « Bienvenue à Whitechapel, le dernier bastion de l’humanité. Il y a six ans, le monde touchait à sa fin avec un seul événement apocalyptique qui a laissé le Royaume-Uni piégé sous un mystérieux dôme d’énergie violette. Le dernier quartier de Londres a réussi à persévérer grâce à la protection de les FreakAngels, un petit groupe de jeunes de 23 ans dotés de pouvoirs psychiques. Leur paix fragile est compromise lorsqu’un ancien ami en exil revient, exposant les conspirations du passé et générant de nouveaux conflits entre les membres de cette famille particulière de complaisance. Whitechapel survivra-t-il ? « .

Ce projet est devenu officiel en 2020 et une petite avancée est visible il y a quelques mois. Hishori shimizu sera à l’origine des designs de chacun des personnages, ayant également travaillé sur Megalobox, Fullmetal Alchemist, Samurai Champloo Oui Agent de paranoïa. Dans la direction artistique, nous trouvons Osamu Masuyama, reconnu pour l’émission Made in Abyss, mais surtout pour des films acclamés votre nom Oui La fille qui a sauté dans le temps.

+ Quand FreakAngels fait-il ses débuts sur Crunchyroll ?

Selon le rapport officiel, la série complète des Anges bizarres Il sera diffusé sur Crunchyroll le 27 janvier 2022 dans 200 pays et territoires, avec des sous-titres disponibles en espagnol, anglais, portugais, français, allemand, russe et arabe. Après la réception positive de Fena : princesse pirate, le streaming tentera de continuer avec le même succès avec cet anime très attendu par le public.

