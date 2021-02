La nouvelle série d’univers Marvel est sur le point de faire des bonbons. Nous connaissons déjà la date de sortie de Falcon and the Winter Soldier.

Scarlet Witch and Vision est plus ou moins à mi-chemin de sa fin. On ne sait toujours pas ce que cela signifiera pour la suite de la série ou des films, mais tout indique que cela nous laissera quelques surprises. Ce que nous savons, c’est le date de sortie de Falcon and the Winter Soldier.

La nouvelle série Disney Plus sur l’univers Marvel arrivera juste à temps pour combler le vide laissé par Wanda Maximoff. Plus précisément, le 19 mars prochain sera le moment où débute la fiction qui aurait dû être la première à sortir sur la plateforme.

Comme on peut le voir dans la dernière bande-annonce qui vient de sortir, Baron Zemo poursuit sa croisade anti-super-héros. D’un autre côté, le gouvernement présente qui il veut comme le successeur de Captain America, le soi-disant agent américain.

On voit aussi que Sharon Carter est de retour, même si on ne sait pas encore quel rôle elle jouera dans l’intrigue. Quant au couple de tête, on voit qu’ils ne s’entendent toujours pas très bien. Cela nous donne l’impression que la série aura un ton semblable à celui du film Buddy avec beaucoup de touches humoristiques.

Falcon and the Winter Soldier stars Anthony Mackie et Sebastian Stan, revenant à leurs rôles de Sam Wilson et Bucky Barnes respectivement. Sont également de retour Daniel Brühl dans le rôle de Baron Zemo et Emily VanCamp dans le rôle de Sharon Carter. Enfin, Wyatt Russell fait ses débuts au MCU en tant que John Walker, alias l’agent américain.

Vraisemblablement, Disney Plus agira de la même manière qu’avec Scarlet Witch and Vision, publiant un chapitre par semaine de Falcon and the Winter Soldier. Mais il faut d’abord voir comment Wanda modifie l’univers Marvel après la fin de sa série.

Allons-y!