Date de sortie de F3 OTT, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de F3 OTT. Comme le film est sorti il ​​y a quelques jours, ce film est sorti et maintenant tous les fans de ce film sont ravis de savoir quand il sortira sur les plateformes OTT. Beaucoup de gens aiment toujours regarder leurs films préférés sur les plateformes OTT. Donc, pour tout savoir à ce sujet, de nombreux fans recherchent partout sur Internet. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, vous découvrirez la date de sortie de F3 OTT dans diverses régions, la distribution du film. Découvrons sans tarder sa date de sortie. Il suffit de lire cet article en entier et vous trouverez des réponses à toutes vos questions.

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

F3 est une comédie indienne Telugu qui a été écrite et réalisée par Anil Ravipudi. Produit par Sri Venkateswara Creations. Ce film est une suite autonome du film F2 de 2019 et le deuxième film de la série Fun and Frustration. Après sa sortie, ce film a acquis une grande popularité et a réussi à attirer l’attention de nombreuses personnes de tout le pays.

L’histoire de ce film se déplacera autour de Venky et Varun Yadav. Venky travaille comme agent dans un bureau régional des transports à Hyderabad et a du mal à parvenir à ses fins. Son ami Varun Yadav, un orphelin, élabore divers plans pour gagner de l’argent. Venky a la cécité nocturne et Varun bégaie, cependant, Venky cache son handicap à tout le monde. Maintenant, après la sortie de ce film dans les salles, tous les fans sont ravis de connaître la date de sortie de F3 OTT. Alors, sans plus tarder, faisons-le savoir.

Date de sortie F3 OTT

Nous allons donc vous parler ici de la date de sortie de F3 OTT. Selon le cinéaste, ce film ne sortira pas sur la plate-forme OTT pour le moment, car il y a quelques jours à peine, il est sorti en salles. S’il y aura une annonce concernant sa date de sortie OTT, nous vous en informerons ici dès que possible.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 3 de Cubicles

Date de sortie du théâtre F3

Il est sorti le 27 mai 2022. Si vous êtes impatient de regarder ce film, vous pouvez visiter votre cinéma le plus proche et en profiter.

Distribution du film

Voici la liste des acteurs de ce film.

Venkatesh comme Venky

Varun Tej comme Varun Yadav

Tamannaah comme Harika

Mehreen Pirzada comme miel

Rajendra Prasad comme Nagaraju

Murali Sharma comme Anand Prasad

Ali comme Pala bébé

Sampath Raj en tant que commissaire Dileep Chandra

Tulasi comme belle-mère de Venky

Goparaju Ramana en tant que père de Venky

Satya comme le voleur

Pragathi en tant que mère de Harika et Honey

Vennela Kishore en tant qu’artiste junior

Raghu Babu comme compagnon de Venky

Srikanth Iyengar comme assistant d’Anand Prasad

Tanikella Bharani comme officier de police

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Stranger Things

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie F3 OTT, sa date de sortie réelle, la distribution du film, la date de sortie OTT et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de F3 OTT dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂