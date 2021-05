L’anime / manga a toujours fait partie intégrante de notre vie car il nous a appris de nombreuses leçons de vie. Souvent, étant un weeb, vous avez peut-être rencontré des personnes incultes appelant des dessins animés. Dans des moments comme ça, plutôt que de nous sentir en colère, nous nous sentons juste tristes pour eux car leur minuscule cerveau ne peut pas comprendre le nombre de leçons qui leur manquent dans l’anime. Il existe d’innombrables anime qui soutiendraient cette déclaration, dont l’un est «Naruto». Outre les animes d’action, il existe de nombreux chefs-d’œuvre qui ne concernent que l’art et le développement du personnage. Blue Period est l’un de ces chefs-d’œuvre.Dans ce blog, vous découvrirez tout sur la date de sortie de Blue Period Anime – Le début d’un autre chef-d’œuvre!.

Date de sortie de Blue Period Anime

En janvier, il a été annoncé que l’adaptation de Blue Period Anime avait été approuvée et serait bientôt diffusée à la télévision pour que le monde entier le voie. Aussi excitant que cela puisse paraître, nous ne sommes toujours pas suffisamment informés. Dans les nouvelles récentes, il a été confirmé que la date de sortie de Blue Period Anime est octobre 2021. Le studio d’anime Seven Arcs sera en charge de l’adaptation de l’anime, quelques-unes de leurs œuvres précédentes incluent Tonikawa et Trinity Seven.

La date et l’heure de sortie exactes n’ont pas été annoncées le même. Mais ne vous inquiétez pas car nous nous assurerons certainement de mettre à jour cette section de l’article lorsqu’il y aura des nouvelles officielles concernant la date de sortie de Blue Period Anime.

Recommandé: Bunny Girl Senpai Saison 2 confirmée pour 2022? Pourquoi y a-t-il un retard?

Blue Period Anime – Le début d’un autre chef-d’œuvre!

L’anime Blue Period est une adaptation de la série de mangas originaux dont la licence a été accordée par Kodansha Comics. Ce qui suit est le scénario officiel de Blue Period Anime –

«Yatora est le lycéen parfait, avec de bonnes notes et beaucoup d’amis. C’est une performance sans effort, et finalement… terne. Mais il se promène dans la salle d’art un jour, et une peinture isolée capte son regard, l’éveillant à une sorte de beauté qu’il n’a jamais connue. Contraint et consommé, il plonge la tête la première – et il est sur le point d’apprendre à quel point l’art peut être sauvage et impitoyable!

L’anime « Période bleue » commencera à être diffusé en octobre 2021. Nouveau visuel clé et première bande-annonce révélés égalementhttps: //t.co/vky8noL5Pq Image © Kodansha, Yamaguchi Tsubasa, Comité de production d’anime pic.twitter.com/jNXSYDCIiD – Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) 27 avril 2021

Inutile de dire que nous pouvons nous attendre à des graphismes époustouflants de cette série animée, qui seront entièrement basés sur l’art et les émotions humaines tacites. Un tel anime est difficile à trouver ces jours-ci, en particulier ceux qui regardent directement dans votre âme et vous font remettre en question vos propres motivations. Les anime comme ceux-ci soutiennent la culture de l’anime et repoussent ceux qui appellent l’anime comme de simples dessins animés qui ne font que crier et se battre.

Doit lire: Attack on Titan Episode 76, «The Titan Battle» – Date de sortie confirmée?

Les acteurs et le personnel de l’adaptation d’anime de la période bleue

Le directeur en chef de l’anime est Koji Masunari et le réalisateur est Katsuya Asano qui est bien connu pour son travail dans Magi: le labyrinthe de la magie. Reiko Yoshida, célèbre pour son travail dans Yu-Gi-Oh! VRAINS est le responsable des scripts. La conception des personnages est faite par Tomoyuki Shitaya que vous connaissez peut-être de Food Wars! Shokugeki no Soma.

Voici les acteurs de la voix des personnages principaux:

Hiromu Mineta fait la voix de Yatora Yaguchi

Yumiri Hanamori fait la voix de Ryuji Ayukawa

Daiki Yamashita fait la voix de Yotasuke Takahashi

Kengo Kawanishi exprime Haruka Hashida

Yume Miyamoto fait la voix de Maki Kuwana

Vérifiez: L’adaptation de Komi-San Anime est confirmée! Voici ce que vous devez savoir!

À propos de Manga

Blue Period est un manga de passage à l’âge adulte qui a été créé à partir de l’esprit de Tsubasa Yamaguchi. Il a été autorisé et publié par Kodansha Comics en 2017. Depuis lors, le manga a publié plus de 9 volumes et est toujours en plein essor. En raison de son caractère unique et de son fort potentiel pour gagner une énorme base de fans, il a été décidé de créer une adaptation d’anime. Et par conséquent, nous avons reçu un signal vert pour l’adaptation Anime de la période bleue. Le manga a remporté plusieurs prix tels que le 13e prix Manga Taisho (2020) et le prix du meilleur manga général lors de la 44e cérémonie annuelle des Kodansha Manga Awards en 2020. Il a également été nominé pour plusieurs autres prix l’année dernière, ce qui en fait l’un des mangas qui devait être animé en 2021.