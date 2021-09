Date de sortie, bande-annonce et distribution de Marvel’s Hawkeye

Marvel Studios nous offre une autre série cet automne. Bientôt pour rejoindre Et qu’est-ce qui se passerait si…?, Loki et d’autres séries dérivées de MCU sur Disney Plus sont Oeil de faucon. Voici donc tout ce que vous devez savoir.

Jeremy Renner reprendra son rôle de Clint Barton – alias Hawkeye – pour la nouvelle série et Hailee Steinfeld devrait jouer à ses côtés en tant que Kate Bishop, une autre archère bien connue des bandes dessinées Marvel.

Hailee Steinfeld et Jeremy Renner dans Hawkeye. (Crédit : Instagram/@haileesteinfeld)

Comme nous le savons d’après les films Avengers, Hawkeye est un tireur d’élite et un combattant expert qui travaille pour le SHIELD en tant qu’agent spécial. La nouvelle série télévisée se déroule dans la ville de New York post-blip et fait partie de la phase quatre du MCU.

Décrivant la nouvelle série, Marvel a déclaré : « L’ancien Avenger Clint Barton a une mission apparemment simple : retourner auprès de sa famille pour Noël. Possible ? Peut-être avec l’aide de Kate Bishop, une archère de 22 ans qui rêve de devenir un Super Héros. Les deux sont obligés de travailler ensemble quand une présence du passé de Barton menace de faire dérailler bien plus que l’esprit de fête. «

Date de sortie de Hawkeye : Quel mois Hawkeye sort-il ?

Oeil de faucon devrait arriver exclusivement à Disney Plus le 24 novembre 2021.

Un abonnement au service de streaming coûte 7,99 € par mois ou 79,99 € de frais annuels initiaux.

Remorque Hawkeye

La première bande-annonce officielle de Oeil de faucon est sorti le 13 septembre 2021, deux mois avant le débarquement de la série sur Disney Plus.

« Disney+ et Marvel Studios vous invitent à une escapade de vacances inattendue, en déballant la bande-annonce officielle et l’affiche teaser pour Oeil de faucon, une nouvelle série se déroulant dans la ville de New York post-blip », a déclaré Marvel lors de la sortie de la bande-annonce.

Jetez un œil par vous-même dans le lecteur vidéo ci-dessous.

Acteur Hawkeye

Aux côtés de Renner et Steinfeld, Oeil de faucon comporte également :

Vera Farmiga (La conjuration)

Frais Frais (Cendrillon 2021)

Tony Dalton (Tu ferais mieux d’appeler Saul)

Zahn McClarnon (Docteur Sommeil)

Brian d’Arcy James (West Side Story 2021).

Il y a aussi la nouvelle venue, Alaqua Cox, qui fait ses débuts dans Oeil de faucon comme Maya Lopez/Echo.

