Date de lancement de la Moto E7 Power India fixée au 19 février, spécifications clés confirmées

Motorola India a officiellement confirmé que le Moto E7 Power sera officiellement lancé en Inde le 19 février. Motorola a confirmé aujourd’hui, via son tweet officiel, la date de lancement et a également révélé quelques détails clés sur le prochain smartphone Moto E7 Power.

La société a confirmé que le Moto E7 Power serait doté d’un écran HD + de 6,5 pouces. Motorola a également confirmé que le nouveau Moto E7 Power sera livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage intégré, une batterie de 5000 mAh et un scanner d’empreintes digitales à l’arrière pour la sécurité.

Bienvenue le #PowerpackedEntertainer # motoe7power qui vous emmènera dans une balade divertissante avec une puissante batterie longue durée de 5000 mAh, une mémoire RAM efficace de 4 Go, un stockage de 64 Go, un écran HD + immersif de 6,5 pouces et plus encore! Lancement le 19 février à 12 h 00 le @Flipkart. pic.twitter.com/sZQPxVGJUh – Motorola Inde (@motorolaindia) 15 février 2021

Comme nous pouvons le voir sur l’image, le Moto E7 Power dispose d’une encoche d’affichage qui abrite la caméra avant et une configuration de double caméra arrière avec une lampe de poche LED.

Prix ​​et disponibilité du Moto E7 Power en Inde

Motorola, par le biais de son tweet officiel, a également confirmé que le nouveau Moto E7 Power sera disponible via Flipkart à partir du 19 février à 12 heures (midi) dans une configuration de stockage unique de 4 Go + 64 Go. La société, cependant, n’a pas révélé le prix du Moto E7 Power.