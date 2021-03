Date de la première mondiale de l’anime « The World Ends With You »

Giorgio Armani IN LOVE WITH YOU Eau de Parfum Vaporisateur

Hommage au couple contemporain, Emporio Armani a imaginé des duos de parfums égaux dans la force, pour un homme et une femme libres d’agir et de séduire. Ils défient leur amour au quotidien et goûtent un amour qui rend plus fort. Celui qui soudain, rend tout possible. Ensemble, ils sont plus forts. In Love