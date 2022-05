Date de la première, heure et comment regarder « Stranger Things » Saison 4 Partie 1

Après une très longue attente, le quatrième saison de « Stranger Things » s’ouvre enfin dans Netflix le 27 mai 2022. L’avant-dernier volet de la série à succès créée par les frères Duffer comporte neuf épisodes divisés en deux parties. Alors que le tome 1 compte cinq chapitres, le tome 2 en compte quatre.

Bien que le quatrième volet ait pratiquement le même nombre d’épisodes que les saisons précédentes, la durée de celles-ci est plus longue, puisque les nouveaux chapitres dureront de 1 heure et 3 minutes à 2 heures et 30 minutes.

D’autre part, David Harbour (Jim Hopper), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Millie Bobby Brown (Onze), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers) et Joe Keery ( Steve Harrington) de retour pour l’avant-dernière saison de « choses étranges”.

Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Sadie Sink dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

COMMENT ET A QUELLE HEURE POUR VOIR « STRANGER THINGS » SAISON 4 PARTIE 1 ?

La première partie de la quatrième saison de « choses étranges” sera la première ce vendredi 27 mai dans Netflixtandis que la seconde partie arrivera sur la plateforme de streaming le 1er juillet 2022.

Les cinq premiers épisodes du quatrième volet seront disponibles aux heures suivantes par pays :

Mexique : 02h00

Pérou : 02h00

Colombie : 02h00

Équateur : 2 h 00

Chili : 03h00

Bolivie : 03h00

Paraguay : 03h00

Vénézuela : 03h00

Argentine : 04h00

Uruguay : 04h00

Espagne : 9h00

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 4 « STRANGER THINGS »

Selon le synopsis officiel de la quatrième saison de « choses étranges”, “Six mois se sont écoulés depuis la bataille de Starcourt, qui a apporté terreur et destruction à Hawkins. Aux prises avec les retombées, notre groupe d’amis se sépare pour la première fois et naviguer dans les complexités du lycée n’a pas facilité les choses.

Dans ce moment des plus vulnérables, une nouvelle menace surnaturelle horrifiante surgit, présentant un mystère terrifiant qui, s’il est résolu, pourrait enfin mettre fin aux horreurs de l’Upside Down.”.

Dans une interview avec Entertainment Weekly, les frères Duffer ont noté: »La tension de cette saison sera que nous avons un nouveau mal qui émerge à Hawkins et, pour la première fois, Eleven n’est pas là. Mais ce n’est pas seulement qu’elle est séparée par la distance, c’est qu’à la fin de la saison 3, elle a perdu ses pouvoirs. Ce qui se passera là-bas est essentiel pour comprendre ce qui s’est passé à Hawkins pendant toutes ces années. ».