Date de début spécifique de la deuxième saison »Mahouka«

Sur la couverture du dernier numéro du magazine «Monthly Comic Alive», il a été annoncé que la deuxième saison de «The Irregular at Magic High School» (en japonais: «Mahouka Koukou no Rettousei») serait à la télévision japonaise à partir du 3 octobre 2020 est diffusé.

Nouvelle saison s’adapte »Visiteur« -Arc



La deuxième saison adapte l’arc «Visiteur» du light novel de Tsutomu Satou du même nom, qui s’étend du volume 9 au volume 11, et est produit au Studio 8-Bit sous la direction de Risako Yoshida. Taku Iwasaki est responsable de la musique, tandis que Kana Ishida s’occupe de la conception des personnages. Les orateurs bien connus devraient être entendus à nouveau dans leurs rôles.

La première saison en 26 parties a été diffusée au Japon d’avril à septembre 2014 et a été créée au Studio Madhouse sous la direction de Manabu Ono. Un film intitulé “The Girl Who Summons The Stars” a été inauguré dans les cinémas japonais en juin 2017. Dans ce pays, KSM Anime a obtenu la licence de l’anime.

À la fin du XXIe siècle, les nations du monde entier se disputent la formation de leurs magiciens à la perfection afin de maintenir l’équilibre des pouvoirs. Miyuki et son grand frère Tatsuya sont acceptés dans le célèbre First State Magic High School et Miyuki est immédiatement élue pour représenter les nouveaux étudiants. A l’école, il y a les étudiants du cours 1, les soi-disant «Blooms», qui sont l’élite en raison de leurs résultats aux examens, et les étudiants du cours 2, les «Weeds», qui sont une sorte de réserve dans le cas où un «Bloom» serait éliminé. Tatsuya n’arrive pas à être accepté dans l’élite malgré des compétences exceptionnelles et doit désormais s’affirmer en tant qu’étudiant du cours 2. Mais tout à coup l’école tombe dans le viseur des terroristes de «Blanche» …





