Date confirmée pour le spécial Friends sur HBO Max!

Amis doit avoir créé leur réunion spéciale en mars 2020, mais l’éventualité due à la pandémie de coronavirus a retardé l’ensemble du projet. La rencontre tant attendue, qui réunira les principaux acteurs de la série après 17 ans, a été retardée de nombreuses fois et seulement un an plus tard est sur la bonne voie: La date de tournage a déjà été confirmée et la longue sortie est plus proche que jamais. C’est quand?

La proposition est née à la suite du lancement de HBO Max en 2020. La plate-forme de streaming a la célèbre sitcom parmi ses contenus exclusifs et il voulait se lancer en montrant sa puissance avec les six protagonistes de la série. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc et Matthew Perry sont confirmés pour l’événement.

Comme c’était un enregistrement qui devait être oui ou oui de manière physique, la société de production a retardé sa production en raison de la crise sanitaire. Maintenant, avec la vaccination massive lancée aux États-Unis, c’est le moment idéal pour la réaliser. Cela a été confirmé par Deadline, qui a placé le rendez-vous la semaine prochaine à los angeles.







Ben Winston animera une réunion qui en principe il ne sera pas coupé et cela se déroulera dans les studios originaux de la série. Il sera au format programme et laissera des gains juteux à ses protagonistes. Le Wall Street Journal a rapporté que chaque acteur facturera un chiffre compris entre 2,25 et 2,5 millions de dollars.

« Ce sera génial. Tu sais que? Cela nous a également donné plus de temps pour le rendre encore plus excitant et amusant qu’il ne l’aurait été. J’ai donc choisi de le voir comme le verre à moitié plein qui a été remis à plus tard. Ecoutez, nous n’allons nulle part. Vous ne vous débarrasserez jamais de vos amis, désolé « , L’interprète de Rachen a exprimé en septembre à Deadline.

Quand a lieu la première spéciale Friends sur HBO Max?

HBO Max toujours n’a pas officiellement confirmé la date de sortie de la spéciale Friends, mais les chances que ce soit avant l’arrivée de la plateforme en Amérique latine. En juin, le service arrivera dans la région et la série de bandes dessinées sera une raison de plus pour s’abonner.