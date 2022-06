Date A Date de sortie de la saison 5 en direct aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

De nombreuses personnes des différents coins du monde recherchent Date A Live Season 5 Release Date. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans sont vraiment excités pour sa prochaine saison. Pour trouver tous les détails sur cet anime, beaucoup de ses fans recherchent partout sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de la saison 5 de Date A Live dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la prochaine saison 5 de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est un anime japonais et il a été adapté d’une série de romans légers écrits par Kōshi Tachibana et illustrés par Tsunako. Le premier épisode de ce roman léger a été publié le 19 mars 2011 et après sa sortie, il a acquis une grande popularité. Pour cette raison, après un certain temps, il a été adapté pour la production d’anime. Son premier épisode est sorti le 6 avril 2013 et tous les amateurs d’anime attendent actuellement sa prochaine saison.

L’histoire de la série commencera par un « séisme spatial » détruisant le centre de l’Eurasie, faisant au moins 150 millions de victimes. Au cours des 30 prochaines années, de plus petits séismes spatiaux affligeront le monde de manière irrégulière. Dans le présent, Shido Itsuka, un lycéen apparemment ordinaire, rencontre une mystérieuse fille au point zéro d’un tremblement de terre spatial.

Date A Date de sortie de la saison 5 en direct

Maintenant, nous allons vous parler de la date de sortie de Date A Live Season 5. Jusqu’à présent, la date de sortie de la saison 5 n’est toujours pas confirmée. S’il y aura une mise à jour liée à la saison 5, nous vous en informerons ici dès que possible.

Où regarder ?

Si vous souhaitez regarder cette série, elle est disponible sur Tokyo MX, TVS et SUN. Il s’agit du réseau officiel de la série. Si vous souhaitez le diffuser sur des plateformes en ligne, il est disponible sur Crunchyroll et Madman Entertainment. Si vous avez manqué un épisode précédent, vous pouvez accéder à cet épisode ici sur ces plateformes.

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de cette série animée.

Nobunaga Shimazaki dans le rôle de Shido Itsuka

Marina Inoue comme Tohka Yatogami

Misuzu Togashi dans le rôle de Tobiichi Origami

Ayana Taketatsu dans le rôle d’Itsuka Kotori

Takehito Koyasu dans le rôle de Kannazuki Kyouhei

Iori Nomizu dans le rôle de Himekawa Yoshino

Asami Sanada dans le rôle de Kurumi Tokisaki

Misato en tant que Takamiya Mana

Josh Grelle dans le rôle de Shido Itsuka

Kaori Sadohara dans le rôle d’Okamine Tamae

Anri Katsu dans le rôle d’Hiroto Tonomachi

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la dernière date de sortie de Date A Live Saison 5, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de la saison 5 de Date A Live, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

