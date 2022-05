Daryl Spinoff de The Walking Dead change de showrunner dans un autre grand changement

Suite au départ de Melissa McBride du Carol/Daryl Le Les morts ambulants série dérivée, il semble que quelques modifications supplémentaires aient été apportées à la série car Angela Kang n’agira plus en tant que showrunner comme prévu. Au lieu de cela, David Zabel, mieux connu comme le showrunner du drame médical Urgencesreprendra la nouvelle série, qui porte désormais simplement le nom de Daryl en référence au personnage de Norman Reedus.

Le nouveau Les morts ambulants Le spin-off n’a pas eu la vie facile ces derniers temps, et après avoir été taquiné et promu pendant des mois comme la suite de l’histoire de Daryl et Carol, la semaine dernière, il a perdu la moitié de ses pistes et semble maintenant avoir changé de showrunner. Alors que Kang n’assumera plus son rôle de showrunner pour la nouvelle série, elle restera en tant que productrice exécutive de l’émission qui devrait tourner en Europe cet été pour une première en 2023.

La principale série de Les morts qui marchent arrive à son apogée cet automne, avec la dernière partie de la 11e saison mettant fin à la saga des zombies quelques années seulement après que le créateur Robert Kirkman a mis fin de manière inattendue à la série de bandes dessinées sur laquelle il est basé. Bien qu’il y ait eu des moments où la série a été critiquée pour avoir trop étiré ses intrigues et devenir un « feuilleton avec des zombies », la dernière saison a vraiment passé à la vitesse supérieure et a ramené une partie de ce qui a fait Les morts qui marchent excellent dans ses premières saisons. Malgré la fin de la série phare, il reste encore beaucoup à venir du monde de Les morts qui marchent.

Les retombées de The Walking Dead commencent avec les contes de The Walking Dead de cet été







Les morts qui marchent l’univers s’étend depuis plusieurs années avec le développement continu Craindre le mort-vivant spectacle et le court spin-off de deux saisons Walking Dead: Monde au-delà, qui a fini par révéler exactement ce qui a causé l’apocalypse zombie dans un laboratoire en France. Bien que cela crée potentiellement le spin-off qui suivra désormais Daryl des États-Unis vers l’Europe, d’autres retombées sont également à venir.

Cet été verra l’arrivée de Contes des morts-vivants, une série d’histoires individuelles se déroulant dans et autour du monde familier de la franchise. Il a été promis à cette série de présenter des visages familiers du passé, et même si les histoires elles-mêmes seront isolées dans leur récit, on s’attend à ce qu’elles s’inscrivent toutes dans le récit global connu de Les morts qui marchentla série principale. Bien que peu de choses aient été publiées sur la série, le tournage a eu lieu en Géorgie plus tôt dans l’année et on pense qu’il est déjà terminé.

En plus de cela, l’année prochaine verra également Jeffrey Dean Morgan et Lauren Cohan reprendre leurs rôles respectifs de Negan et Maggie pour L’île des morts. La série, qui est probablement le spin-off le plus attendu de la série, verra les anciens ennemis ensemble sur un Manhattan infesté de zombies pour une série de six épisodes. On ne sait pas encore si cela et d’autres retombées seront taquinées à la fin des nouveaux épisodes de l’émission principale, mais jusqu’à présent, l’année prochaine s’annonce bien pour les fans de la franchise de longue date.





