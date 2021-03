Daryl Somers s’excuse enfin pour le raciste Hey Hey It’s Saturday Sketches

L’animateur de télévision vétéran a fait face à une attention renouvelée pour certaines des « blagues » qui ont été lancées pendant le programme emblématique et a auparavant fermement défendu la comédie.

Cependant, il s’est maintenant excusé pour tout préjudice causé aux téléspectateurs et au chanteur d’origine malaisienne Kamahl, qui a récemment expliqué à quel point il se sentait « humilié » pendant son séjour dans l’émission.

« Je veux qu’il soit très clair que moi et tous les membres de la Hey hey l’équipe ne tolère le racisme sous aucune forme.

«J’ai toujours considéré Kamahl comme un ami et un partisan de l’émission, donc je regrette profondément toute blessure ressentie par lui à la suite de tout ce qui s’est passé dans le programme dans le passé.

«Je soutiens de tout cœur la diversité dans l’industrie australienne du divertissement et je m’engage à poursuivre l’apprentissage et le développement à cet égard.

« Hey Hey c’est samedi n’a jamais voulu offenser qui que ce soit, mais s’est toujours efforcé de fournir des divertissements familiaux. Je suis fier du fait qu’il s’agissait de la plus longue émission de comédie / variété diffusée à la télévision australienne pendant trente ans.

« J’apprécie certainement, cependant, que dans le contexte de la société moderne, certains éléments du passé sont manifestement inappropriés et ne seraient pas diffusés aujourd’hui. »

Une attention renouvelée a été accordée à certains des moments les plus problématiques de la série emblématique.

Dans un autre sketch, Kamahl a été frappé au visage avec de la poudre blanche et l’acteur John Blackman a plaisanté en disant que cela faisait du chanteur un « vrai homme blanc ».

Des décennies après ces incidents, Kamahl a expliqué au Guardian: « Il y a eu un certain nombre de cas où je me suis senti humilié, mais je ne voulais pas soulever d’objections ou protester à ce sujet. J’ai continué à sourire et à prétendre que tout allait bien. »