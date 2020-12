Daryl Morey confirme que les 76ers n’échangeront pas Ben Simmons

Daryl Morey confirme que Ben Simmons est hors de la table dans un échange potentiel pour James Harden.

Daryl Morey, président des opérations de basket-ball des Philidelphia 76ers, a déclaré que l’équipe n’avait pas l’intention d’impliquer la star Ben Simmons dans des métiers, que ce soit pour James Harden ou non. Piscine / « Nous n’échangeons pas Ben Simmons », a déclaré Morey, selon Shams Charania de l’Athletic. « Il est une partie importante de notre avenir. » Il avait déjà été rapporté que Simmons pourrait jouer un rôle essentiel dans le trading des 76ers pour James Harden. Harden, qui aurait demandé un échange, préfère atterrir à Philidelphia, Miami ou Brooklyn, mais sans avoir Simmons sur la table, les 76ers semblent une destination improbable pour l’ancien MVP. Harden a réagi aux rumeurs de sa demande d’échange après ses débuts en pré-saison, plus tôt cette semaine: Je ne peux que me concentrer sur le moment, et pour moi, le meilleur James Harden est de s’assurer que je suis en forme. Comme je l’ai dit, je n’avais même pas eu l’occasion de jouer à 5 contre 5. Les entraînements individuels, lorsque vous faites un entraînement individuel de basket-ball, sont excellents, mais comme tous les joueurs de la NBA peuvent être d’accord, il n’y a rien de tel que l’entraînement 5 contre 5, la physicalité, les lectures et des choses comme ça. Hier, pour ma première fois là-bas, je me sentais bien, et c’est excitant. [Via]