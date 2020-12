Daryl Morey condamné à une amende de 50 000 € pour altération de James Harden Tweet: Rapport

Le président des 76ers l’a rapidement supprimé, mais cela a tout de même provoqué une tempête de controverse.

Son tweet n’a duré que quelques minutes avant de le supprimer, mais cela n’a pas empêché le président des Philadelphia 76ers, Daryl Morey, de se faire frapper, une amende massive. En octobre, Morey a annoncé qu’il quittait son poste de directeur général des Houston Rockets après avoir occupé ce poste depuis 2007, pour devenir président de l’opération de basket-ball avec les 76ers. Morey est largement respecté et a contribué à amener James Harden aux Rockets, et certains analystes sportifs ont suggéré que Harden, qui serait mécontent de Houston, devrait rejoindre Morey à Philly. C’est là que les choses deviennent collantes. Il y a quelques jours, un tweet est apparu sur les réseaux sociaux de Morey pour marquer un anniversaire record pour Harden. Le tweet semblait avoir été envoyé à partir d’une application automatisée ou d’un site Web et il n’existait sur Twitter que pendant quelques minutes avant d’être rapidement retiré. Cependant, des captures d’écran ont été partagées et l’image du tweet a été diffusée, laissant les fans de basket-ball se demander si le tweet de Morey à propos de Harden était un indice que la star des Rockets ferait son chemin vers les 76ers. La NBA a des règles strictes et bientôt, Morey a été cité pour falsification et s’est vu infliger une amende de 50 000 €. Même si tout cela semblait involontaire, la ligue ne l’avait pas. En ce qui concerne l’avenir de Harden, nous devrons tous attendre que les décisions finales soient prises. Découvrez quelques tweets ci-dessous. [via]