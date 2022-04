Daryl et Carol Spinoff de The Walking Dead perdent Melissa McBride

Il semble que Daryl Dixon roulera seul quand il aura le sien Les morts ambulants série dérivée. Avant la première de la onzième et dernière saison de Les morts qui marchent, il a été annoncé que Norman Reedus reviendrait en tant que Daryl dans une nouvelle série aux côtés de Carol Peletier de Melissa McBride. L’émission devait être l’une des nombreuses retombées qui permettront à la franchise de continuer après la fin de la série principale.

Par TVLine, la série Daryl et Carol a subi un revers important, entraînant la perte de l’une de ses pistes. McBride s’est retiré du projet, car cela nécessiterait de déménager en Europe où il doit être filmé. À l’heure actuelle, McBride n’est pas en mesure de faire en sorte que cela fonctionne dans son emploi du temps, ce qui l’a amenée à décider de se séparer du spin-off. Cela ne signifie pas que le personnage de Carol n’apparaîtra pas à un moment donné, que ce soit dans cette série centrée sur Daryl ou dans un autre spin-off, mais pour l’instant, McBride en a fini avec Les morts qui marchent lorsque la finale de la série sera diffusée.

Une déclaration d’un représentant du réseau AMC a déclaré ce qui suit:

« Melissa McBride a donné vie à l’un des personnages les plus intéressants, réels, humains et populaires de Les morts qui marchent Univers. Malheureusement, elle n’est plus en mesure de participer au spin-off précédemment annoncé axé sur les personnages de Daryl Dixon et Carol Peletier, qui se déroulera et sera tourné en Europe cet été et en première l’année prochaine. Déménager en Europe est devenu logistiquement intenable pour Melissa à cette époque. Nous savons que les fans seront déçus par cette nouvelle, mais Les morts qui marchent L’univers continue de croître et de s’étendre de manière intéressante et nous espérons vivement revoir Carol dans un proche avenir.