Daryl et Carol ne ressembleront en rien à The Walking Dead selon Norma Reedus

Comme Les morts qui marchent touche à sa fin, l’attention se tourne désormais vers les multiples émissions dérivées qui prendront sa place dans un futur proche. Nous avons déjà Craindre le mort-vivant continuant à un rythme soutenu dans un scénario d’apocalypse nucléaire, le spin-off de Rick Grimes est toujours en cours, il y a une dernière saison de Walking Dead: Monde au-delà et puis nous avons Daryl & Carol à venir en 2023. Norman Reedus a parlé de l’émission dérivée actuellement sans titre mettant en vedette Daryl de Reedus et Carol de Melissa McBride, et il dit que les fans devraient s’attendre à ce qu’il ait un ton complètement différent du principal spectacle.

« Je ne peux pas vous en dire beaucoup sur le spin-off. Je peux vous dire que ça ne ressemblera à rien Les morts qui marchent« , a déclaré Reedus en réponse à une question de fans pour IMDB. « Cela ne ressemblera pas à un épisode de Walking Dead avec juste Daryl et Carol. Ce sera complètement différent. »

Une déclaration de Les morts qui marchent Le directeur du contenu, Scott Gimple, a déclaré en 2020 : « Un nouveau monde, un nouveau ton, une nouvelle frontière d’histoire et de but – tout en portant les leçons apprises des personnes qui ont constitué leur famille apocalyptique, leurs victoires durement gagnées, et des pertes douloureuses. »

Selon Reedus, parler sur l’un des Parler morts après les épisodes de la série, le plan initial était que Daryl et Carol quittent la série ensemble, mais reviennent rarement au programme principal aussi, cependant, tout cela a changé lorsque l’annonce a été faite que la saison 11 de la série mère serait la finale saison. Cela ne signifie pas que quoi que ce soit concernant le spin-off lui-même sera modifié par rapport au plan, et pour la part de Reedus, il semble assez satisfait du changement de rythme.

« J’ai toujours aimé la relation avec Daryl et Carol, et nous nous jouons si bien l’un contre l’autre. C’est un type de spectacle différent », Norman Reedus dit de Daryl et Carole. « C’est une démonstration d’espoir. Ce ne sont pas deux groupes qui se battent pour un territoire ou quelque chose comme ça. C’est elle et moi sur la route, voyant qui est laissé de côté dans le monde, et cela ouvre en quelque sorte beaucoup de possibilités. »

L’idée que le couple parte à l’aventure ensemble a été évoquée pour la première fois dans l’épisode d’ouverture de la saison 10, lorsqu’ils ont été vus en train de discuter sur le vélo de Daryl pour découvrir ce qui se passait au Nouveau-Mexique, et il semble que la showrunner Angela Kang a réfléchi un peu à la manière de rendre la transition aussi fluide que possible.

« Nous avons certainement parlé de la façon dont nous pensons les débarquer et de l’endroit où ils se dirigent vers [in the new show] », a récemment déclaré Kang au podcast Deadline. « Nous avons présenté ce que nous pensons être le pilote, et tout est en cours de développement, selon son propre calendrier. Les choses sont toujours en train d’être brisées par les rythmes et l’écriture et tout ça, mais nous avons au moins un plan qui, espérons-le, fonctionnera. »

Les morts qui marchentLa dernière saison de débutera la semaine prochaine et offrira 24 épisodes épiques avant de se terminer définitivement l’année prochaine, et nous verrons Daryl et Carol revenir pour plus d’aventures en 2023.

Sujets : Les morts-vivants