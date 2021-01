Darkseid et Steppenwolf sont prêts pour la guerre dans un nouveau regard sur la Justice League de Zack Snyder

La coupe Snyder est presque à nos portes, et bientôt les fans verront si tous leurs efforts en valaient la peine. En attendant, plusieurs images ont été publiées à partir de la version coupée du réalisateur à venir de Ligue de justice mettant en vedette de nouveaux regards sur le duo méchant de Darkseid et Steppenwolf, ainsi qu’une image en noir et blanc maussade de Jason Momoa dans le rôle d’Arthur Curry AKA Aquaman.

BREAKING: NOUVEAU REGARD SUR STEPPENWOLF ET LES UXAS DARKSEID DANS LA LIGUE DE JUSTICE DE ZACK SNYDER #zacksnydersjusticeleaguepic.twitter.com/7juBqyLl3P – FAHEEM (@solinfinitives) 6 janvier 2021

La différence entre la conception de Steppenwolf pour la version de Snyder et la version théâtrale Ligue de justice est frappant et devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur les différentes approches du matériau. La version de Ligue de justice qui est sorti en salles en 2017 a été malmené par la critique, les fans de Snyder appelant rapidement à la sortie d’une coupe du film qui a donné vie à la vision originale du réalisateur, donnant naissance à l’une des campagnes de fans les plus passionnées de tous les temps. Après avoir combattu pendant des années au nom de La coupe Snyder, les partisans de longue date du cinéaste ont réussi, avec une coupure du réalisateur qui devait frapper HBO Max en tant que mini-série en quatre parties, chaque épisode durant une heure. Cela sera ensuite suivi d’une version qui combine les épisodes dans une épopée cinématographique de quatre heures.

Le studio et Snyder espèrent nous donner autant de versions de The Snyder Cut que possible, le réalisateur ayant précédemment déclaré qu’il prévoyait également de terminer une version monochrome du film en disant: « Ma version idéale du film est le noir et -Version IMAX blanche du film. Pour moi, c’est l’expérience la plus centrée sur les fans, la plus pure et la plus juste de la Ligue de la Justice. «

Le point de vue de Snyder sur l’équipe de super-héros DC devrait suivre un schéma similaire à ce que le public a vu dans les théâtres, qui reprend après la mort de Superman. Batman et Wonder Woman se réunissent pour recruter Flash, Aquaman et Cyborg afin de former l’équipe de super-héros de la Justice League et de protéger le monde à la fois de Darkseid et de Steppenwolf et de leur armée de Parademons, qui recherchent les trois boîtes mères.

Depuis l’annonce de La coupe Snyder, Snyder a révélé que sa version apporterait plusieurs changements substantiels, le film étant composé de très peu de scènes nouvellement filmées aux côtés de nombreuses séquences inédites. « Une toute petite partie du film est le nouveau truc que j’ai tourné », a récemment révélé Snyder. « Comme 80% du film n’a jamais été vu par personne, en ce qui concerne les effets visuels, et cela n’inclut même pas les scènes que vous n’avez jamais vues et qui n’ont pas d’effets visuels. Cette partie est vraiment excitante et je ne peux pas attendez que tout le monde fasse l’expérience de cette aventure à grande échelle comme je l’avais prévu. «

Justice League de Zack Snyder devrait présenter Joe Manganiello reprenant le rôle de Deathstroke, l’arrivée de Ray Porter en tant que suzerain cosmique tyrannique Darkseid, beaucoup plus de l’histoire tragique de Cyborg, Harry Lennix se révélant comme Martian Manhunter, et même le retour de Jared Leto en tant que Joker . Le studio a déployé beaucoup d’efforts et de capitaux pour permettre à Snyder de enfin réaliser sa vision, avec des reprises qui coûteraient environ 70 millions de dollars.

La coupe Snyder présente une distribution d’ensemble qui comprend Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen et JK Simmons. La coupe Snyder est susceptible d’être publié sur HBO Max dans le courant du mois de mars et devrait être noté R. Ces images nous viennent des utilisateurs de Twitter @solinfinitives et @thaMovieJamm.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, HBO Max, Streaming