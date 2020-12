Darkest Valley se lance sur Steam Early Access au printemps 2021

Le développeur Sudo Games a annoncé la fenêtre de lancement de son prochain jeu Vallée la plus sombre. Le jeu sera d’abord lancé dans Steam Early Access avant son lancement complet dans le futur.

Vallée la plus sombre est un RPG d’action basé sur une histoire 2.5D qui rend hommage à la bibliothèque de jeux 2D sortis au cours des 20 dernières années. Tout a été inspiré par des titres classiques, tels que le style visuel, l’histoire, la bande-son et plus encore dans un jeu indépendant moderne.

Les joueurs auront le choix entre trois classes de compétences distinctes: un combattant agile au corps à corps, un char à distance pointer-cliquer ou un invocateur stratégique. Chaque classe a ses propres arbres de compétences offensives, de défense et utilitaires avec trois onglets de compétences à personnaliser. Le jeu n’a pas de longues sessions de broyage pour monter de niveau. Les joueurs augmentent leurs niveaux et développent leur force en recherchant des éclats de cristal.

Toutes les armes et armures sont hautement personnalisables. Les joueurs peuvent également utiliser huit types d’objets et une variété de potions. Les arbres de compétences deviendront importants pour maximiser les pouvoirs des personnages mais augmenter l’attaque et la défense. Les joueurs peuvent utiliser leurs objets et leurs matériaux de fabrication pour créer le modèle idéal pour leur style de jeu.

Le jeu contient quatre actes avec une histoire engageante et humoristique. Les zones sont toutes générées de manière pseudo-aléatoire afin que les joueurs aient une nouvelle expérience à chaque partie. Au fur et à mesure que les joueurs avancent, ils découvriront de nouveaux amis et une ville de marginaux qui ont suivi le protagoniste de leur passé. Plus de secrets seront découverts au fur et à mesure que l’histoire se poursuivra.

Vallée la plus sombre a un monde rempli de butin à collectionner. Certains objets sont cachés à l’intérieur d’objets destructibles, les joueurs devront donc chercher soigneusement. Partout dans les zones se trouvent des boss de défi cachés et plus encore pendant des heures de l’histoire principale et des quêtes secondaires à compléter.

Les créatures commencent simples, comme des slimes inoffensifs, mais la difficulté augmente. Les joueurs devront affronter les arbres qui marchent et les horreurs des profondeurs. Tout au long du voyage, les personnages doivent éviter des pièges à chaque coin de rue, mais peuvent trouver des alliés inattendus.

Le développeur a déclaré que les joueurs n’auront pas à revenir en arrière. Chaque zone contient un waypoint qui agit comme un portail pour se téléporter instantanément d’une zone à une autre. Si les joueurs sont vaincus, ils peuvent se téléporter vers le dernier waypoint et continuer.

Vallée la plus sombre ne sera disponible qu’en anglais, y compris l’interface, l’audio complet et les sous-titres.

Vallée la plus sombre lance sur PC via Steam Early Access au printemps 2021.