Darkest Dungeon (Hommage de Javier M. García)

L’attrait du hideux

Dans le monde des jeux vidéo, chaque genre a ses grands représentants sur le marché, des titres qui les représentent et qui deviennent des références incontestables. De même, chaque genre présente définition des caractéristiques et qui le différencient d’autres genres différents. Cependant, de temps en temps, des titres apparaissent qui semblent prendre le meilleur des styles différents pour se placer dans un carrefour entre les sexes difficile à définir ou à déchiffrer, ou qui innovent directement tellement qu’on pourrait dire qu’ils créent le genre. Dans les deux cas, je pense que ce sont des œuvres ayant une grande valeur intrinsèque du simple fait d’innover, qu’elles exercent ou non comme juriste. Je pense que c’est le cas Donjon le plus sombre, un titre dont je viens parler aujourd’hui et que je considère comme un véritable jalon.

Ce qui rend ce titre sorti en 2016 spécial est le fluidité et précision avec lesquelles il combine les caractéristiques de différents genres, pour aboutir à un cocktail délicieux et raffiné qui, malgré des imitations ou des titres qui peuvent être proches de son style, n’a pas de comparaison. D’une part, il prend la difficulté exigeante de comme des âmes, profitant du boom de popularité que cette tendance connaissait déjà. D’autre part, il opte pour un système de mouvement de défilement latéral 2D pour explorer les donjons dans le plus pur style comme un voyou, et applique la mort permanente habituelle dans ces titres à nos personnages, ce qui rend la difficulté encore plus difficile. Enfin, prenez le style de combat du RPG au tour par tour, nous donnant le contrôle d’un groupe de combattants avec différentes actions à effectuer. Cependant, à ce mécanisme qui forme l’un des piliers du jeu, il ajoute quelques caractéristiques pour créer une union plus organique avec le reste des aspects du jeu. Nous devrons surveiller un indicateur de santé mentale sur chaque personnage, qui sera influencé par l’obscurité qui nous entoure, les attaques ennemies ou les pièges, entre autres. Si ces indicateurs dépassent certaines limites, le personnage en question sera confronté à une crise de foi qui peut entraîner une conséquence négative ou positive.

D’autre part, la structure du jeu entraîne est très éloigné des formules narratives traditionnelles, et au lieu de quelques rails conducteurs fixes, nous avons différents itinéraires et ordres pour terminer l’histoire. Il y aura certaines missions «clés» qui feront avancer directement l’intrigue, mais d’autres seront des objectifs secondaires qui nous récompenseront avec des récompenses différentes. La chose intéressante est que, que ce soit dans les missions principales ou secondaires, chaque fois que nous terminons un donjon, cela prendra une, deux ou trois semaines, selon la taille du donjon, et chaque semaine qui passe, les conditions de jeu deviendront plus hostiles. Les personnages grandiront et augmenteront pour s’adapter aux nouveaux défis, mais s’ils meurent, ils ne peuvent pas être récupérés, et nous devrons les remplacer par d’autres personnages de niveau inférieur. Pour éviter que cela ne devienne un obstacle insurmontable, nous pouvons toujours retourner dans les donjons de bas niveau, pour responsabiliser les personnages les plus faibles et les adapter aux défis les plus exigeants. Puisque nous parlons de personnages, il convient de noter que ceux-ci sont divisés en multitude de cours, chacun avec des capacités et des attributs très différents, des chevaliers ou magiciens aux médecins, bardes et martyrs religieux. Former des groupes équilibrés et polyvalents est la clé Pour réussir, combiner des combattants de mêlée, des guérisseurs, des tireurs, des personnages de soutien, etc. Au début, cela peut être accablant, mais lorsque nous nous habituerons à son système de gestion, nous finirons par contrôler plusieurs groupes différents que nous enverrons dans différents donjons. Pendant qu’un groupe récupère, un autre part à l’aventure.

Tous ça il est géré depuis un espace central, une villa en ruine que nous aurons à notre disposition. De là, nous nous lancerons dans l’exploration des donjons, nous recruterons de nouveaux personnages et nous configurerons les groupes d’aventures. Cependant, il reste encore beaucoup à faire ici. Nous avons un magasin d’équipement et des bâtiments pour la guérison et l’autonomisation des personnages. Et c’est qu’en jouant, nos personnages sera affecté par des maladies, des phobies ou des troubles, et nous devrons utiliser des bâtiments tels que l’église ou la taverne pour les aider à guérir, selon la maladie et le personnage en question. Cependant, même dans ces tâches, Donjon le plus sombre C’est un titre exigeant, car les ressources nécessaires pour faire face à ces situations sont rares, et à plusieurs reprises nous nous retrouverons face à la situation difficile de soigner un membre blessé ou de ravitailler correctement le groupe qui est sur le point de partir pour un donjon. Et il semble logique de prioriser les possibilités de ceux qui sont sur le point de commencer une mission, cependant, si on ne guérit pas les personnages à temps, les malades ou affligés vont s’accumuler, et il est très probable que le nouveau groupe qui part en mission revenir avec plus de malades, donc on se retrouverait avec un staff de personnages saturé de malades et de handicapés. Ceci est encore aggravé si l’on tient compte du fait que les bâtiments destinés à guérir ont une capacité très limitée, et qu’on ne pourra pas soigner tous les personnages qu’on veut en même temps, pour ne pas dire qu’il va falloir attendre une semaine (un donjon) pour récupérer. Tous ces éléments font Donjon le plus sombre une expérience extrêmement exigeante mais bien mesurée et enrichissante lorsque nous surmontons des obstacles.

Les combats de Donjon le plus sombre Ils nous confronteront à des créatures grotesques qui défieront notre organisation du groupe, et ils ne nous forceront pas à chercher de nouvelles façons de combattre, et des objectifs à prioriser. Changer l’ordre et la situation de chaque personnage sera essentiel, car il y aura des compétences qui ne pourront être utilisées que si nous sommes en première ligne, et d’autres qui ne pourront être lancées que de l’arrière, ainsi que d’autres qui affecteront les ennemis situés dans telle ou telle position. De plus, les confrontations avec les boss finaux seront toutes très différentes les unes des autres en termes de mécanique suivie par l’ennemi en question, et de la manière dont nous devrons y faire face. Par exemple, l’un des boss est une sorcière morte-vivante, avec un chaudron qui comptera comme un ennemi de plus, une cible que nous pouvons attaquer. Au début, cela ne sera pas utile, jusqu’à ce que le boss décide de mettre l’un de nos personnages dans le chaudron, ce qui lui enlèvera la vie à chaque tour jusqu’à ce qu’il soit tué. Le seul moyen de le libérer est d’attaquer le chaudron jusqu’à ce qu’il soit renversé. De cette façon, chaque boss aura des mouvements et des possibilités très différents.

Enfin, en termes d’apparence visuelle, Donjon le plus sombre c’est extrêmement original. Utilisation modélisation et dessins faits à la main pour représenter des décors et des personnages, formant un monde de châteaux et de cavernes dans un style gothique, très sombre et tordu, qui complète parfaitement l’atmosphère oppressante que le jeu cherche à véhiculer et le décor basé sur le travail de HP Lovecraft. Ça va nous prendre des forêts sombres aux châteaux anciens et maudits, en passant par les cavernes et les criques infestées d’horreurs. Tout cet environnement sera accompagné d’un narrateur exceptionnel, qui nous aidera à entrer dans le monde du jeu, et qui commentera chacune des situations qui se produisent.

Dans l’ensemble, Donjon le plus sombre a la valeur de créer une formule fraîche et originale à partir de caractéristiques d’autres genres Les joueurs s’identifieront rapidement et se sentiront familiers ainsi qu’innovants grâce à la combinaison. En raison de la variété d’éléments qu’il contient, c’est un jeu attrayant pour les joueurs réguliers de genres très différents. Un défi exigeant mais valorisant idéal pour les amoureux de comme des âmes, les RPG au tour par tour et le décor basé sur l’horreur fantastique.