Dark Winds Saison 2 Épisode 1 Date de sortie – Intrigue, tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de la saison 2 de Dark Winds, car la première saison de cette série va bientôt se terminer. Pour cette raison, ils veulent tous savoir quand cette nouvelle saison va sortir. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de Dark Winds Saison 2 Episode 1 aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et dans d’autres pays, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans cette nouvelle saison, son intrigue, ainsi que autres informations s’y rapportant. Explorons sa date de sortie sans plus tarder.

Dark Winds est une intéressante émission télévisée de thriller psychologique américain que beaucoup de gens regardent dans le monde. Ce spectacle est créé par Graham Roland. Au cas où vous ne le sauriez pas, il est basé sur la série de romans Leaphorn & Chee de Tony Hillerman. Cette série concerne deux policiers navajos, Joe Leaphorn et Jim Chee, dans le sud-ouest des années 1970. La première saison est principalement basée sur Listening Woman et des parties de People of Darkness.

Après avoir regardé la dernière saison 1 de cette émission, ses fans recherchaient la prochaine date de sortie de Dark Winds Saison 2 Episode 1. Eh bien, la série est renouvelée pour sa deuxième saison et nous en reparlerons ici.

Dark Winds Saison 2 Épisode 1 Date de sortie

Si nous parlons de la prochaine date de sortie de Dark Winds Saison 2 Episode 1, elle est fixée pour 2023. La date de sortie exacte n’est pas révélée. Nous vous tiendrons au courant une fois que la date de sortie exacte de cette nouvelle saison sera annoncée.

Combien y aura-t-il d’épisodes dans la saison 2 de Dark Winds ?

La première saison de Dark Winds se compose de 6 épisodes. Tout comme sa première saison, même sa deuxième saison aura 6 épisodes.

Retour des acteurs dans Dark Winds Saison 2

Vous pouvez vous attendre à ce que les castings suivants de Dark Winds reviennent dans sa deuxième saison. La plupart de ces acteurs seront de retour dans la deuxième saison de Dark Winds.

Zahn McClarnon comme Joe Leaphorn

Kiowa Gordon comme Jim Chee

Jessica Matten comme Bernadette Manuelito

Deanna Allison comme Emma

Rainn Wilson comme Dan dévoué

Elva Guerra dans le rôle de Sally Growing Thunder

Jeremiah Bitsui comme Hoski

Eugene Brave Rock dans le rôle de Frank Nakai

Noah Emmerich comme Whitover

Où regarder Dark Winds ?

Le réseau de télévision d’origine de cette émission est AMC aux États-Unis. Vous pouvez également le regarder en ligne si vous avez un abonnement actif à AMC+. Il est également disponible pour regarder sur d’autres plateformes telles qu’Amazon Prime Video et autres. La disponibilité de cette émission sur ces services de streaming dépendra de votre emplacement.

Liste des épisodes de la saison 2 de Dark Winds

Voici les épisodes de la première saison de Dark Winds. Nous ajouterons les épisodes de sa prochaine saison 2 bientôt.

« Tueur de monstres » « La pluie masculine approche » « K’e » « Hooghandi » « Ha’íínlni » « HózhóoNaasháa »

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez toutes les informations relatives à la prochaine date de sortie de l’épisode 1 de la saison 2 de Dark Winds dans diverses régions, où diffuser cette série en ligne, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, attendez 2023 pour avoir cette nouvelle saison. Si vous avez des questions liées à cette série dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans les commentaires ci-dessous. Nous vous aiderons à résoudre toutes vos questions et doutes.

