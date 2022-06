Dark Winds est renouvelé pour la saison 2 à AMC

AMC en veut plus Vents sombres. Composée de six épisodes, la première saison de la série de thrillers psychologiques a débuté plus tôt ce mois-ci. À peine deux épisodes après le début de la course, le réseau a commandé une deuxième saison, clairement satisfait de l’audience et de la façon dont les fans ont réagi à l’émission. Per Variety, le président du divertissement d’AMC Studios, Dan McDermott, a confirmé son renouvellement avec cette déclaration officielle.

« Cette équipe créative et cette distribution uniques dans une vie ont livré quelque chose de vraiment spécial avec Dark Winds. Nous avons hâte de partager le reste de cette aventure palpitante d’une première saison avec les fans et de suivre Joe Leaphorn et Jim Chee dans une deuxième saison sur AMC et AMC+ l’année prochaine. Une immense gratitude à toute notre équipe de production et un merci spécial aux producteurs exécutifs Robert Redford, George RR Martin, Chris Eyre et bien sûr Zahn McClarnon, qui dirige également le casting et apporte l’humanité, l’autorité et la sagesse d’expériences richement vécues à tout ce qu’il fait. .”

Vents sombres est basé sur la série originale de livres Leaphorn & Chee de Tony Hillerman, et l’adaptation en direct est en gestation depuis plus de trois décennies. Graham Roland a créé la série pour AMC et est également producteur exécutif. Son casting comprend Zahn McClarnon, Kiowa Gordon, Jessica Matten, Deanna Allison, Rainn Wilson, Elva Guerra, Jeremiah Bitsui, Eugene Brave Rock et Noah Emmerich.

Vous pouvez lire la ligne de connexion officielle de la série ci-dessous.

Sur un avant-poste éloigné de la nation Navajo en 1971, le lieutenant Joe Leaphorn de la police tribale et le nouvel adjoint Jim Chee sont assiégés par une série de crimes apparemment sans rapport ; ensemble, les deux hommes font face au traumatisme de leur passé alors qu’ils recherchent des indices.

Dark Winds apporte une représentation autochtone à la télévision

Dans une interview avec The AU Review, Zahn McClarnon a parlé de son rôle dans la série. Il est satisfait de la représentation que Dark Winds apporte à la télévision et estime que cela devient un bon moment dans l’ensemble pour la représentation autochtone dans la fiction.

« Je fais cela depuis quelques décennies maintenant, et je pense que c’est un moment unique pour la représentation autochtone à la télévision et au cinéma », a-t-il déclaré. « Je suis ravi de faire partie de cette époque. Je suis content d’avoir tenu bon ces 30 dernières années. Ce n’était pas comme ça (quand j’ai commencé). Ça a lentement changé, mais je pense que nous sommes à une époque unique. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir ! Mais nous avons de grands spectacles comme Chiens de réservation et Chutes de Rutherford et maintenant Vents sombres qui poussent lentement cette porte ouverte de plus en plus afin que nous ayons le contrôle de notre propre récit. »





Il a ajouté: « Chris Eyre, qui est l’un des EP, qui est autochtone, avec George RR Martin, a été très précis en embauchant une salle d’écriture entièrement autochtone. Nous avions un showrunner non autochtone à l’époque, mais nous avions Graham Roland, qui est autochtone, écrivez le pilote. C’était très important pour l’équipe que nous avons fait venir des voix autochtones pour recontextualiser la perspective de Tony Hillerman sur la culture Navajo dans ses livres.

Vents sombres diffusé le dimanche sur AMC.