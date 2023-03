Dark Western de Tubi, The Thicket, avec Peter Dinklage et Juliette Lewis

Tubi a officiellement commencé la production le Le fourré, un thriller western sombre basé sur le roman du même nom de Joe R. Lansdale. La date limite rapporte que Pierre Dinklage (Game of Thrones) devrait jouer dans le film aux côtés de Juliette Lewis (Vestes jaunes). Le film est décrit comme un « projet passionné de longue date » pour Dinklage, qui est également à bord en tant que producteur pour l’adaptation. Christopher Kelly a écrit le scénario et Elliott Lester réalise.





« Je suis tellement excité de porter l’histoire fascinante de Joe Lansdale à l’écran », a déclaré Dinklage, un grand fan du matériel source, dans un communiqué. « Un voyage au cœur des ténèbres pour trouver l’amour et le ramener à sa juste place.

Le responsable du contenu de Tubi, Adam Lewinson, a ajouté : « Alors que Tubi approfondit son engagement envers un large éventail de genres, nous sommes extrêmement ravis de commencer la production sur Le fourré, qui a été un projet passionné pour tant de personnes impliquées. Ce thriller occidental élevé dirigé par Peter Dinklage et une équipe d’artistes exceptionnellement talentueux répond aux attentes du genre tout en ajoutant bien plus pour faire le voyage dans Le fourré unique et envoûtant.”

Avec Dinklage et Lewis, Le fourré mettra également en vedette Esme Creed-Miles, Levon Hawke, Leslie Grace, Gbenga Akinnagbe, Macon Blair, Ned Dennehy, Andrew Schulz, Arliss Howard et James Hetfield de Metallica.





Le projet Passion de Peter Dinklage prend vie à Tubi

Le mot est que Dinklage a essayé de faire ce film pendant plus de la dernière décennie, remontant à l’époque où il jouait le rôle du personnage préféré des fans Tyrion Lannister sur Game of Thrones. Avant la pandémie, il avait une version du projet prête à aller avec un casting différent, mais cette incarnation est morte dans l’enfer du développement. Bien que les années aient continué à passer, Dinklage n’a clairement jamais voulu abandonner l’adaptation.

Selon le rapport, le film « suit un jeune homme innocent, Jack (Hawke), qui se lance dans une quête épique pour sauver sa sœur Lula (Creed-Miles) après qu’elle a été kidnappée par le tueur violent Cut Throat Bill (Lewis) et Pour la sauver, Jack demande l’aide d’un chasseur de primes rusé nommé Reginald Jones (Dinklage), d’un fils alcoolique fossoyeur d’un ancien esclave (Akinnagbe) et d’une prostituée débrouillarde (Grace). suit Cut Throat Bill dans le no man’s land mortel connu sous le nom de The Big Thicket – un endroit où règnent le sang et le chaos.

Dinklage produit avec Tubi Films, David Ginsberg d’Estuary Films, Chad Oakes et Mike Frislev de Nomadic Pictures, Gianni Nunnari de Hollywood Gang, Andre L III de MiLu Entertainment et Caddy Vanasirikul et Brian O’Shea de The Exchange.

Le fourré n’a pas encore de date de première fixée à Tubi.