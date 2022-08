Dark Vador Lightsaber arrive dans une nouvelle édition Elite

Disney et Hasbro en produisent un nouveau guerres des étoiles-Sabre laser pour la série de jeux grandeur nature et authentique La série noire. Le plus récent Sabre laser d’élite Force FX devrait vous sembler familier avec une certitude absolue, car il est Sabre laser de Dark Vadorque l’on voit dans la série Obi-Wan Kenobi.

Après les responsables précédemment le nouveau Sabre laser par Obi-Wan Kenobi avait commandé et présenté au monde, son adversaire de la série suit immédiatement Obi Wan Kenobi.

Que peut faire le sabre laser Dark Vador Force FX Elite ?

Tout d’abord, le sabre peut être très beau. Une version plus authentique du sabre laser de Dark Vador vous ne pouvez éventuellement le construire que vous-même, mais vous ne pouvez pas l’acheter avec une telle qualité ailleurs sur le site officiel. C’est une vraie version premium.

Mais l’ensemble de la construction n’est pas seulement bien fait et se sent bien dans la main, il en a quelques-uns tout de suite caractéristiques spéciales.

C’est comme ça que font les spéciaux effets lumineux et sonores il y a pas mal de temps. Vous pouvez activer l’arme jouet et la technologie LED avancée visualise un allumage authentique de la lame.

©Disney/Hasbro ©Disney/Hasbro

Il y a aussi les sons notoires du sabre laser, le bourdonnement, le balancement et le claquement lorsque deux épées se rencontrent. Le sabre laser comporte en plus du Effets de bataille et de duel même environ un Mode Séquence de combat.

En plus du sabre laser, on retrouve un support de qualité dans la boîte. La lame peut être retirée et nous pouvons ensuite draper magnifiquement le sabre laser.

En plus de cela, nous pouvons retirer le cristal kyber et l’exposer également. Il en fait beaucoup, comme on peut le voir sur les photos.

Quel est le prix ? Le prix des sabres laser Force FX de TBS n’est pas vraiment bon marché. Hasbro facture très bien la pièce authentique. Le « Star Wars The Black Series Darth Vader Force FX Elite Lightsaber » coûte dans ce pays 350 euros dans tous les magasins participants.

Où puis-je commander le sabre laser Dark Vador ? Le produit peut désormais être pré-commandé dans certaines boutiques en ligne. Nous vous avons mis en lien avec tous les magasins où vous pouvez déjà vous le procurer. Veuillez noter que les marchandises ne seront pas livrées avant novembre 2022. Vous pouvez pré-commander le sabre laser maintenant.

Le nouveau sabre laser de Dark Vador est génial ! ©Disney/Hasbro

Un incontournable pour les fans ? Ce sabre laser est sûr d’être le complément parfait à tout cosplay de Dark Vador. Alors la prochaine fois que vous serez à une convention et que vous n’aurez pas de sabre laser à portée de main, cette nouvelle version pourrait vous plaire !

Mais qu’en dites-vous ? Achèteriez-vous une telle réplique pour un prix aussi élevé ? Ou préférez-vous fabriquer le vôtre ?