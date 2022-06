Dark Vador est de retour : memes et réactions des fans au chapitre 3 d’Obi-Wan Kenobi sur Disney+

in

Disney+

Disney + a créé un nouveau chapitre d’Obi-Wan Kenobi, qui avait le grand ingrédient du retour de Dark Vador dans l’univers Star Wars. Voyez comment les fans l’ont vécu!

©Disney+Dark Vador est de retour : memes et réactions de fans au chapitre 3 d’Obi-Wan Kenobi sur Disney+.

fans de guerres des étoiles vivez le meilleur moment de l’année à ce jour, puisque le vendredi 27 mai, les deux premiers épisodes de Obi Wan Kenobi et ce mercredi le service de streaming Disney+ sorti le troisième. Ce qui a été vu le jour du rendez-vous a généré un grand retentissement sur les réseaux sociaux, puisqu’il a enfin fait son apparition Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador.

Depuis l’annonce du projet Lucasfilm, outre le retour de Ewan McGregor Ce qui a le plus retenu l’attention, c’est d’avoir à nouveau l’interprète d’Anakin Skywalker dans les préquelles. Désormais devenu le Seigneur Sith, il commande la recherche des Jedi encore vivants dans la galaxie après l’Ordre 66 émis par Dark Sidious dans l’Episode III.

Après Obi Wan sauvera lis, ils s’échappent et arrivent sur une planète inconnue, dans laquelle ils ont dû avoir une aide immédiate qu’ils ne reçoivent pas. Pour cette raison, ils montent dans un transport impérial, mais sont trahis par le conducteur et lorsqu’ils semblent piégés par des Stormtroopers, cela apparaît. Tala Durithl’officier qui en prend conscience et leur offre protection.

Les personnages sont sur le point de s’échapper à nouveau, mais ils arrivent à l’endroit Dark Vador et les inquisiteurs avec une grande cruauté envers les villageois. Obi-Wan et Vador Ils sentent leur présence dans les lieux et la confrontation que tout le monde attendait arrive, avec le maître Jedi désavantagé en perdant une grande partie de ses pouvoirs en dix ans.

Kenobi et le Seigneur Sith avoir un dialogue sur leur passé, mais Vador est celui qui a beaucoup plus de pouvoir et tente d’assassiner son ancien maître, mais abattage arrive pour le secourir. D’autre part, lis il était censé ramener un bateau à Alderaan, mais il rencontre le Inquisiteur Revaà l’avenir incertain jusqu’à mercredi prochain dans l’épisode 4 de Disney+.

+Mèmes et réactions à l’épisode 3 d’Obi-Wan Kenobi

