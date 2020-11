Dark Souls 3, Fall Guys et Mario Kart sont les jeux les plus stressants selon l’étude

Certains jeux peuvent dégénérer en stress et une étude de Bonusfinder explique maintenant quels sont les plus stressants.

Jouez-vous Âmes sombres 3, Les gars de l’automne et Mario Kart Vous avez sué, juré de temps en temps et vous avez dû reprendre votre pouls avant de vous lancer à nouveau dans les jeux? Félicitations, car vous serez alors comme beaucoup d’autres.

Dark Souls 3, Fall Guys et Mario Kart signifient le stress

Car selon une étude de Bonusfinder, «Dark Souls 3», «Fall Guys» et «Mario Kart» les jeux les plus stressantsque vous pouvez actuellement jouer. On peut bien sûr discuter de la représentativité de cette étude, car elle n’a probablement 14 joueurs y a participé. Ceux-ci ont joué 16 titres actuels tandis que le leur Fréquence cardiaque surveillée pendant des sessions de jeu de 30 minutes a été.

Puis il s’est avéré que dans « Dark Souls 3 », « Fall Guys » et « Mario Kart » les joueurs étaient particulièrement stressés. Soit dit en passant, il est à la quatrième place combattant de rue et classé 5e FIFA.

En revanche, il s’est avéré être spécial Traversée d’animaux, Les Sims et The Elder Scrolls 5: Skyrim contribué à cela les joueurs plus calmes étaient. Les titres sont évidemment très adaptés pour redescendre après une journée stressante.

