Dark Souls 3 est de retour en ligne après 183 jours hors ligne.

Pour les utilisateurs de Steam ayant accès aux branches de développement du jeu, le dataminer de la série Souls Lance McDonald a été le premier à découvrir un nouveau Âmes sombres 3 mise à jour via SteamDB. C’est probablement pour tester les fonctionnalités internet du jeu, absentes depuis très longtemps.

Les branches « bnedebug » et « pgdebug » ajoutées le 21 juillet sont les premières mises à jour de ce type depuis deux ans. Les changements sont décrits sous l’onglet « Dépôts » sur la page SteamDB du jeu. Il est difficile d’imaginer Bandai Namco changer le jeu de six ans à d’autres fins que de réparer sa panne prolongée de serveur. Notamment, aucune mise à jour de ce type n’est répertoriée dans les entrées SteamDB correspondantes pour Dark Souls ou Dark Souls 2.

Les fans d’un jeu qui attendent depuis 183 jours et qui comptent pour ses fonctionnalités en ligne reçoivent la bouillie la plus mince. Suite à la révélation d’une grave faille de sécurité dans le netcode des jeux qui aurait théoriquement permis à des personnes malveillantes d’accéder à distance aux ordinateurs des joueurs, Bandai Namco a fermé fin janvier les serveurs des trois titres Dark Souls.

Elden Ring a à juste titre concentré son attention sur la situation, ce qui est tout un dilemme pour FromSoft et Bamco. Tout en assurant officiellement aux joueurs que les serveurs de la série Souls reviendraient en mai, Bandai Namco est resté plutôt silencieux depuis lors.

S’il y a jamais eu un problème de sécurité, il semble avoir été résolu avec la mise en œuvre en ligne d’Elden Ring, malgré la survenue d’exploits sporadiques et de chagrins. Bien que la réutilisation stratégique des ressources et de la technologie par FromSoft dans les jeux ait généralement fonctionné à leur avantage, on craignait que cette faiblesse ne s’étende à son titre le plus connu.

Si les recherches de McDonald’s sont exactes, il semble que les serveurs de la série Souls ne reviendront pas tous en même temps, mais plutôt progressivement, en commençant par Dark Souls 3. Étant donné que DS3 est la version la plus récente sur Steam avec la plus grande base de joueurs actifs, cela fait naturel que FromSoft et Bamco commencent par là. Notre surveillance vigilante des âmes se poursuivra jusqu’à ce que les heureux GiantDads roulent à nouveau rapidement sur les pavés du Burg des morts-vivants.