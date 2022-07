Dark Side of Comedy Docuseries plonge dans les histoires les plus tragiques de la comédie

La série Dark Side of Comedy de Vice TV plongera dans les tristes histoires de Greg Giraldo, Chris Farley, Dustin Diamond, et plus encore.

Un nouveau spin-off pour Vice TV Côté obscur La franchise vient d’être annoncée. À l’origine, la franchise a débuté avec les docu-séries axées sur la lutte professionnelle Côté Obscur de l’Anneau, une série acclamée qui plonge dans certains des moments les plus sombres et les plus tragiques de l’histoire de la lutte professionnelle. Cette émission a ensuite reçu deux retombées avec Côté obscur des années 90 aussi bien que Côté obscur du football étant également arrivé depuis. Ensuite, le réseau introduira Côté obscur de la comédieet vous pouvez regarder une bande-annonce ci-dessous.

À première vue, la série se concentrera spécifiquement sur les moments les plus sombres de l’histoire de la comédie, détaillant les histoires de comédiens controversés et la mort tragique de divers comiques. Selon Variety, le spectacle a été décrit comme « un nouveau regard sur une forme d’art qui a longtemps mis en lumière des problèmes culturels importants, et les artistes qui ont réussi à créer de la lumière en période d’obscurité ». Le câbleur ajoute que la série « examine les batailles internes, la renommée inattendue et les pressions sociétales qui sont omniprésentes dans le monde de la comédie ; ainsi que l’héritage durable des femmes et des hommes qui nous permettent de voir le monde à travers leurs yeux.

Nous pouvons nous attendre à ce que différents noms impliqués dans la comédie fournissent des interviews et un aperçu des différentes histoires présentées dans Côté obscur de la comédie. Dave Foley sera l’hôte des dix épisodes de la première saison de l’émission. Divers comédiens seront invités à partager leurs histoires et leurs opinions sur les différents sujets, notamment le regretté comique Gilbert Gottfried, ainsi que Patton Oswalt, Godfrey, Maria Bamford, etc. Vous pouvez lire la ligne de connexion officielle ci-dessous.

« La comédie est entrée dans un nouvel âge d’or. Les podcasts, les médias sociaux et les services de streaming ont tous créé une nouvelle vie et de nouveaux rires pour les bandes dessinées vivantes et mortes – des bandes dessinées qui étaient autrefois reléguées dans des boîtes de nuit enfumées et des plages horaires de télévision à réseau fini. De même, une nouvelle génération de fans de bandes dessinées et de comédies réévalue l’héritage des légendes, dont certaines sont encore plus pertinentes sur le plan culturel aujourd’hui qu’à leur apogée. À travers une narration à la première personne, des archives incroyables et des recréations évocatrices, Dark Side of Comedy explore les voyages intensément personnels des bandes dessinées les plus appréciées au monde et les luttes qu’elles rencontrent derrière le masque », selon Vice.

Dix histoires seront couvertes dans Dark Side of Comedy Saison 1

Images universelles

Il ne manquera certainement pas de récits tragiques de l’histoire de la comédie à couvrir pour cette série, et si la série fait aussi bien que Côté Obscur de l’Anneaunous pourrions finir par voir beaucoup plus que ce qui est inclus dans la saison 1. Comme révélé dans la bande-annonce, ces comédiens seront au centre de la première saison de l’émission : Andrew Dice Clay, Chris Farley, Freddie Prinze, Artie Lange, Roseanne Barr, Dustin Diamond, Greg Giraldo, Brett Butler, Richard Pryor et Maria Bamford.

Côté obscur de la comédie est prévu pour la première sur Vice le mardi 16 août 2022 à 21 h