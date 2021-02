Dark Moonlight est une aventure d’action et d’horreur à venir annoncée sur PC

Black Rose Projects a annoncé un nouveau titre indépendant de Silent Bear Studio qui fera frissonner le dos de tout fan d’horreur. Ce titre unique a été inspiré par le Silent Hill et Resident Evil franchise, s et cela montre dans sa direction unique de l’horreur de survie. Clair de lune sombre entre dans un monde de peur constante motivée par des phobies hors du contrôle du joueur.

Entrez dans un monde d’horreur où les joueurs n’ont aucun contrôle sur ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas faire. Une fois que l’exploit vous a asservi, vous ne pouvez échapper à la douleur qu’en vous couchant. Pourtant, lorsque vous vous réveillez, la douleur revient et devient de plus en plus insupportable. C’est l’enfer vivant trouvé à l’intérieur Clair de lune sombre et le sentiment que cette équipe de développement espère transmettre dans leur titre d’horreur.

Dans un futur proche, Clair de lune sombre place les joueurs aux commandes de Dave Kellerman. C’est un homme qui souffre de peurs, de phobies et de bien d’autres afflictions. Cela l’amène à voir les choses d’une manière unique et les joueurs devront faire face à ses manifestations infernales. Est-ce que tout est dans sa tête, ou y a-t-il vraiment une raison d’avoir peur de ce qui se cache au clair de lune.

Dans ce titre, Dave Kellerman entre dans un établissement de traitement psychiatrique moderne où il doit affronter ses peurs dans un environnement simulé. Au début, tout semble bien, mais il ne faut pas longtemps pour que Dave affronte ses réalités les plus sombres.

Au cours de l’expérience, quelque chose ne va pas car Dave est entré dans un monde sombre plein de surprises et d’horreur. Combattez, survivez et oubliez la peur en essayant de ne pas mourir dans une autre réalité. Pouvez-vous survivre sans munitions et sans premiers soins? Eh bien, ce titre testera ces compétences au maximum.

Ce jeu est rempli de rencontres d’horreur, mais il est également rempli d’énigmes couvertes de sang. Exercez votre esprit en utilisant de nouveaux équipements et devenez lentement un concurrent plus fort pour la survie. Résolvez les énigmes et libérez votre véritable potentiel.

Ce titre est rempli de monstres effrayants et de bêtes démoniaques. Utilisez toutes les armes disponibles pour combattre et essayer de surmonter ce qui ne peut pas mourir.

Ce titre est une expérience unique de qualité AAA avec une sensation d’horreur immersive. Les joueurs affronteront la bête passionnante, affronteront une histoire captivante et résoudront un mystère avec une vérité plus sombre que prévu.

Ce titre est préférable pour un public adulte. Le sang, l’horreur et le ton général de ce titre peuvent être beaucoup pour les jeunes joueurs.

Clair de lune sombre est prêt à sortir sur Vapeur, mais la date officielle n’a pas été révélée.