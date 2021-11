Dark Maul reviendrait dans Star Wars avec une série animée sur Crimson Dawn

in

Dark maul est un apprenti Seigneur Sith de Dark Sidious qui a fait sa première apparition en Star Wars : La Menace Fantôme. Nous étions en 1999 et tous les jeunes étaient exaspérés par l’image du dangereux seigneur des ténèbres. Sa confrontation avec deux Jedi en même temps, Obi-Wan Kenobi et Qui-Gonn Jin, n’a fait que monter en flèche la popularité de ce méchant créé par l’imagination agitée de Georges Lucas. Maintenant Disney+ envie d’en profiter !

Pendant longtemps, on a cru que Maul était mort à la bataille de Naboo, cependant, le personnage a réussi à survivre à ce conflit et est réapparu dans la série animée. Star Wars: La guerre des clones et Star Wars : Rebelles. Parc aux raies surpris tout le monde à la fin de la bande Seul, où le personnage qu’il incarne a fait une brève apparition. Fans du praticien du Côté Obscur, heureux.

Le retour de Dark Maul

Une série de rumeurs évoque la possibilité qu’une nouvelle série animée soit produite dans le monde de Guerres des étoiles. Les acteurs de la voix Dee Bradley Baker, Matt Lanter et Sam Witwer ont filmé quelque chose. Ils jouent le Capitaine Rex, Anakin Skywalker et Dark Maul, respectivement. Les initiés parlent d’une série centrée sur Maul et son temps à la barre Aube cramoisie.

Les Aube cramoisie c’était un syndicat du crime dirigé par des sith qui utilisait le gangster Dryden Vos comme le visage public de l’organisation pendant la période de l’Empire intergalactique commandé par Vador et Palpatine. La réputation de ces criminels effrayait même les plus courageux des aventuriers intergalactiques.

Paul Bettany pourrait rejoindre le projet pour prêter, une fois de plus, sa voix à Dryden Vos, le fidèle serviteur de Maul qui a trouvé sa fin aux mains de Quira lors des événements du film du plus célèbre contrebandier de Guerres des étoiles, Capitaine Solo. La série animée des sith se situerait à une époque antérieure à ce film et environ 19 ans avant le Bataille de Yavin au Un nouvel espoir.

Toujours pas abonné Disney+ pour accéder à tous les contenus exclusifs de Guerres des étoiles? S’abonner dans ce lien. Tu ne le penses pas!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂