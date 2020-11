Dark Maul était le méchant dans la trilogie originale Star Wars Sequel de George Lucas

Un nouveau livre révèle que Geroge Lucas avait des plans radicalement différents pour le Guerres des étoiles trilogie suite. Disney a produit une trilogie après avoir acheté Lucasfilm qui a débuté avec le réveil de la force et s’est terminé avec l’année dernière La montée de Skywalker. Certains détails sont apparus concernant ce que Lucas avait en tête, et ils ont inclus Dark Maul de manière très significative, car il serait revenu en tant que méchant principal.

Les informations proviennent de The Star Wars Archives, un nouveau livre de Paul Duncan. Il a été réalisé en collaboration avec George Lucas et Lucasfilm et se concentre principalement sur la réalisation des préquelles. Mais Duncan a obtenu des informations intrigantes, qui ont été récemment partagées sur Reddit, qui confirment que Maul et un nouvel apprenti seraient de retour dans cette version alternative du Guerres des étoiles suites. Le passage en question se lit comme suit.

« Dark Maul a formé une fille, Dark Talon, qui était dans les bandes dessinées, comme son apprenti. Elle était le nouveau Dark Vador, et la majeure partie de l’action était avec elle. Ce sont donc les deux principaux méchants de la trilogie. Maul finalement devient le parrain du crime dans l’univers car, à mesure que l’Empire tombe, il prend le dessus. «

Dark Maul a fait ses débuts dans une galaxie lointaine, très lointaine La menace fantôme, la première entrée de la trilogie prequel. Il a été tué par Obi-Wan, du moins du moins. En tant que fans de La guerre des clones sachez, il a survécu à être coupé en deux, s’est procuré une paire de jambes de robot et s’est engagé sur un chemin de vengeance. Maul aurait fait un retour significatif dans le monde de l’action réelle si George Lucas avait fait sa version des épisodes VII, VIII et IX.

Attention, ce n’est pas une conjecture ou une rumeur par ouï-dire. Ce livre a été réalisé en collaboration avec Lucasfilm. Il comprend également une entrevue avec George Lucas, des pages de script et des concept art. C’est la vraie affaire. La page partagée sur Reddit contenait également des détails sur l’intrigue. L’histoire aurait repris plusieurs années après les événements de Le retour du Jedi et il aurait exploré le soi-disant «monde souterrain», et Luke aurait essayé de reconstruire l’Ordre Jedi. Leia, quant à elle, aurait travaillé à la construction de la République.

« Les films montrent comment Leia … essaie de construire la République. Ils ont toujours l’appareil de la République mais ils doivent le maîtriser par les gangsters. C’était l’histoire principale. »

À la fin, Luke aurait réformé les Jedi et la Nouvelle République aurait été renouvelée. Paul Duncan dit également que Leia serait devenue la chancelière suprême « en charge de tout ». Duncan dit en outre, « elle a fini par être l’élue. » Que cela ait été meilleur ou non que ce que nous avons obtenu de Disney est une question qui restera en suspens pendant 1000 générations. Les archives de Star Wars sont maintenant disponibles. Vous pouvez consulter l’extrait du livre sur Reddit.

George Lucas voulait que Maul ait le grand méchant des Sequels, ceci est tiré du nouveau livre Star Wars Archives Episode 1-3 The Prequels avec de nouvelles interviews de Lucas de r / StarWarsLeaks

