Dark Matter revient avec une nouvelle bande-annonce pour sa saison 2

HBO continue de consolider un catalogue fantastique avec lequel rivaliser avec celui qu’il construit également Netflix avec des séries comme “The Witcher” ou “Damn”. Pour sa part, HBO Il a aussi d’autres paris, bien plus différents, et il faut reconnaître que l’original au sein du genre, pas autant que ceux de Netflix, parce que récemment, il a publié “Territoire de Lovecraft”, qui rejoint “La matière noire” comme deux grands grands projets avec un ton très original.

Cette seconde, “La matière noire”, avait son propre panel dans le passé Comic-Con de San Diego en ligne, où il a laissé tout le monde surpris avec un premier trailer puissant de la deuxième saison. Désormais, en vue d’annoncer une saison 2, HBO a partagé une nouvelle bande-annonce de cette nouvelle saison dans laquelle vous pouvez voir plus de détails sur “La Daga”, le deuxième volet de la saga, qui sera adapté à cette occasion.

Dans cette bande-annonce, on voit le personnage qui donnera vie Andrew Scott, connu pour son rôle dans la comédie Sac à puces, et quel sera le Coronal John Parry. Parmi les autres nouveaux artistes à rejoindre le casting, citons Terence Stamp, Jade Anouka et Simone Kirby. Il n’y a toujours pas de date de sortie finale pour le nouvel opus de la série, mais il devrait voir le jour en novembre.

Synopsis

“Après avoir atteint un monde inconnu, Lyra rencontrer Volonté, un jeune homme qui fuit ses problèmes et qui a trouvé par un coup de chance une cachette parfaite dans laquelle il se trouve Lyra. Là, Volonté Obtenez un poignard avec la possibilité d’ouvrir des fenêtres qui transfèrent vers des mondes parallèles. Les deux adolescents, avec quelques alliés, entreprennent une recherche de réponses leur permettant de connaître le poussière“.

