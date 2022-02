« Dark Desire » Saison 3 : tout savoir sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

Bien que le mystère de la deuxième saison de « sombre désir” a été résolu et il a été révélé que le coupable était l’un des protagonistes de la série mexicaine, les fans du drame réalisé par Kenya Márquez et Epigmenio Ibarra veulent que l’histoire se poursuive dans un troisième volet.

Cependant, Netflix a annoncé que le deuxième volet serait le dernier de la fiction mettant en vedette Maite Perroni Oui Alexandre Speitzer. Cependant, le succès de la série pourrait motiver les créateurs à continuer, malgré le fait que le deuxième lot d’épisodes se termine correctement.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle du géant du streaming, qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Alma est retombé dans les réseaux de Darío, qui était fiancé à Juliette (Photo : Dark Desire / Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « DARK DESIRE » ?

À la fin de la deuxième saison de « sombre désir», après l’apparition du faux Darío et l’attaque de Montaño, la police arrête Lys et Alma fait à nouveau confiance à son partenaire. Cependant, les aveux de cette femme lui font comprendre qu’il n’y a pas de frère jumeau et qu’elle doit choisir entre le dénoncer ou s’enfuir avec lui.

Avec l’aide d’Esteban, Leonardo, Zoe et Montaño, Alma tend un piège à Darío et lui fait avouer ses crimes : il fait semblant d’avoir un jumeau pour récupérer son héritage et dans un accès de folie assassine sa fiancée.

Après avoir été abattu alors qu’il tentait de blesser Alma, Darío est transféré dans un hôpital, où il reste menotté à son lit. Pendant ce temps, Lys se retrouve en prison et Alma laisse derrière elle son obsession pour Darío Guerra.

Si une troisième saison de « sombre désir« , l’histoire pourrait suivre Darío alors qu’il tente de s’échapper de la clinique avant d’être transféré en prison et tente de contacter Alma.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 3 DE « DARK DESIRE »

La troisième saison de « sombre désir” n’a toujours pas de bande-annonce officielle, mais voici quelques images du deuxième opus.

Bande-annonce de la saison 2 de « Dark Desire », une série Netflix avec Maite Perroni et Alejandro Speitzer.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « DARK DESIRE » 3

Pour le moment, il n’a pas été confirmé quels acteurs reviendraient pour un troisième volet de « sombre désir”.

Maite Perroni comme Alma Solares

Erik Hayser comme Esteban Solares

Alejandro Speitzer dans le rôle de Dario Guerra

Jorge Poza comme Leonardo Solares

Regina Pavón comme Zoe Solares

Catherine Siachoque comme Lys Antoine

Arturo Barba comme Inigo Lazcano

Catherine Siachoque dans le rôle de Lys Antoine dans la deuxième saison de « Dark Desire » (Photo : Netflix)

QUAND SERA LA SAISON 3 DE « DARK DESIRE » PREMIÈRE?

Oui Netflix renouvelle »sombre désir” pour une troisième saison, les nouveaux épisodes seront très probablement diffusés sur la plateforme de streaming en 2023.