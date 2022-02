« Dark desire » : qui a tué Juliette dans la saison 2

Dans la deuxième saison de « sombre désir”, qui est disponible sur Netflix Depuis le 2 février 2022, Alma (Maite Perroni) rejoint un groupe de soutien pour femmes afin de surmonter son obsession pour Darío (Alejandro Speitzer), cependant, elle ne peut s’empêcher de penser à lui, surtout après avoir appris qu’il épousera une autre femme.

Sous prétexte d’avertir la mariée de l’homme qui deviendra son mari, Alma se rend à son hôtel et s’entretient avec Julieta Lazcano (Ariana Saavedra). À cet endroit, il retrouve également Darío et après quelques réclamations, il retombe dans ses filets.

Pendant ce temps, Julieta quitte son enterrement de vie de jeune fille après avoir reçu un message inquiétant et monte sur le toit, d’où elle tombe dans d’étranges circonstances. Darío et Alma atteignent également cet étage, mais le premier est inconscient. Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Qui a tué Juliette dans la deuxième saison de « sombre désir” ?

Julieta Lazcano regarde la vidéo que Lys lui a envoyée pour ruiner son mariage avec Darío (Photo : Dark desire / Netflix)

QUI A ASSASSINÉ JULIETA DANS « DARK DESIRE » ?

Les principaux suspects sont Darío et Alma, car ils étaient sur le toit et ont été les derniers à voir la victime. En fait, les premières preuves les désignent, principalement Alma, qui a été capturée par un drone et a discuté du fiancé de son ex dans l’ascenseur et a reçu un appel peu avant le drame.

Même une vidéo sur le smartphone de Julieta l’incrimine et la police trouve des plans du bâtiment et d’autres preuves dans sa maison. Cependant, ces derniers ont été réalisés par Lys Antoine ( Catherine Siachoque ), la mère adoptive et ex-amante de Darío.

Cette dernière, ajoutée au fait qu’elle se faisait passer pour une couturière pour parler à Julieta, a assisté à son enterrement de vie de jeune fille, l’a droguée, lui a envoyé la vidéo de Darío avec Alma et est montée sur le toit, faisant de Lys la nouvelle suspecte du meurtre de la fille d’Iñigo Lazcano.

Lys était l’une des suspectes de la mort de Julieta en raison de sa liaison avec Darío (Photo : Dark Desire / Netflix)

Cependant, vers la fin de la deuxième saison de « sombre désir« , Lys révèle sa véritable histoire avec Darío et bien qu’elle admette avoir piégé Alma et approché Julieta pour ruiner la vie de son beau-fils, elle nie être responsable du crime. Alors qui a poussé Juliette ?

Lorsque le faux Darío apparaît et attaque Montaño, Alma fait à nouveau confiance à son partenaire. Cependant, les aveux de Lys lui font comprendre qu’il n’y a pas de frère jumeau, alors elle décide de lui tendre un piège avec l’aide d’Esteban, Leonardo, Zoe et Montaño.

Enfin, Darío montre qu’il souffre d’un déséquilibre mental et révèle qu’il a fait semblant d’avoir un jumeau pour percevoir son héritage et que dans un accès de folie il a assassiné sa fiancée. La deuxième saison de « sombre désir» se termine avec Darío à l’hôpital, mais menotté, avec Lys en prison et avec Alma laissant derrière elle son obsession.